Baldur’s Gate III стала полноценно доступна на Mac и с третьим патчем получила множество изменений

Компания Larian Studios выпустила третий крупный патч для Baldur’s Gate III, который принес множество интересных изменений. Среди главных нововведений можно выделить полноценный релиз игры на платформе Mac. Однако, чтобы наслаждаться игрой на Mac, игрокам придется выполнить некоторые действия, включая удаление сохранений и модов. Также стоит отметить, что обновлены системные требования для Mac, и для оптимального игрового опыта рекомендуется использовать чип M1 Pro и включить FSR для игры на высоких или ультранастройках.

реклама

Одним из самых ожидаемых изменений стало введение в игру волшебного зеркала, которое позволяет изменять внешность персонажа в любой момент и сколько угодно раз. Однако есть некоторые ограничения, такие как невозможность изменения расы или подрасы, а также типа телосложения. Оригинальные персонажи, наёмники и иллитиды также не могут воспользоваться этим зеркалом. Кроме того, зеркало не способно вернуть утерянные глаза или изменить другие изменения, которые произошли с персонажем в процессе приключений.

Разработчики также продолжают работу над оптимизацией игры, и в этом патче были внесены улучшения в производительность в Нижнем городе. Изменения в боевой системе также не остались без внимания. Например, были внесены правки в поведение некоторых монстров, улучшена балансировка навыков и заклинаний. Также больше нельзя использовать божественную кару четвёртого уровня или выше в качестве реакции на удар, что добавило сложности в игре.

Кроме того, патч устранил множество багов и проблем, улучшил текстовые описания некоторых действий и заклинаний, делая игру более понятной и приятной. Команда разработчиков продолжает работать над будущими патчами и обещает внести ещё больше изменений и новых фич в игру, включая эпилоги.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Также они активно готовят версию Baldur’s Gate III для Xbox Series, и ожидается, что она выйдет в период с сентября по ноябрь 2023 года, после успешного запуска игры на ПК и PlayStation 5.