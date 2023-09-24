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Как сообщил руководитель коллекторского агентства "АБК" при Сбербанке, Дмитрий Теплицкий, в ходе обсуждения на форуме "Лидеры цифрового развития", сейчас происходит формирование новой практики по взысканию долгов, связанных с криптовалютами. По его словам, в настоящее время агентство занимается расследованием одного конкретного случая, в котором должница получила займы от частных лиц на сумму в 5 миллиардов рублей и потратила эти средства на криптовалютные активы.
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Что касается этого крупного дела на сумму 5 миллиардов рублей, Теплицкий подчеркнул, что в настоящее время коллекторы активно работают над определением стоимости цифровых активов должницы. Эта задача стала для агентства абсолютно новой, и они вынуждены осваивать ее "на ходу".
По данным Министерства Финансов Российской Федерации, в стране насчитывается не менее 13 миллионов владельцев криптовалют, но только 1 миллион из них активно пользуется этой формой инвестиций.