Дмитрий Теплицкий, директор коллекторского агентства "АБК" при Сбербанке, рассказывает о новой практике взыскания долгов, связанных с криптовалютами

Как сообщил руководитель коллекторского агентства "АБК" при Сбербанке, Дмитрий Теплицкий, в ходе обсуждения на форуме "Лидеры цифрового развития", сейчас происходит формирование новой практики по взысканию долгов, связанных с криптовалютами. По его словам, в настоящее время агентство занимается расследованием одного конкретного случая, в котором должница получила займы от частных лиц на сумму в 5 миллиардов рублей и потратила эти средства на криптовалютные активы.

реклама

Что касается этого крупного дела на сумму 5 миллиардов рублей, Теплицкий подчеркнул, что в настоящее время коллекторы активно работают над определением стоимости цифровых активов должницы. Эта задача стала для агентства абсолютно новой, и они вынуждены осваивать ее "на ходу".

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

По данным Министерства Финансов Российской Федерации, в стране насчитывается не менее 13 миллионов владельцев криптовалют, но только 1 миллион из них активно пользуется этой формой инвестиций.