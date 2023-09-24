Узнайте о новой функции Telegram, анонсированной Павлом Дуровым. Как она повлияет на пользователей и что ожидать от этого обновления.





"Этот день наступил. Теперь Telegram-каналы могут делиться своими историями!" — поделился Дуров, делая акцент на том, что это действительно знаковое событие. Однако для каналов вводится интересная система - система голосов. Пользователи смогут дать свой голос в пользу своих любимых каналов, чтобы они могли создавать истории. Интересный нюанс: эту возможность получат только пользователи с премиум-подпиской. Это придаёт функции долю соревновательности и стимулирует создание качественного и увлекательного контента.

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Каналы, которые набирают больше голосов, смогут публиковать больше историй в течение дня, радуя своих подписчиков интересными моментами. Ограничение на один "голос" каналу в сутки помогает поддерживать справедливость и разнообразие использования функции.

Но это ещё не всё! Павел Дуров сразу же объявил о том, что пользователи смогут оценивать и реагировать на истории, что сделает взаимодействие с контентом более живым и интересным. Индивидуальные фоны и статусы добавят яркости и индивидуальности к историям, делая их ещё более выразительными и запоминающимися.

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Очевидно, что команда Telegram стремится сделать мессенджер ещё более увлекательным и разнообразным для своих пользователей. Внедрение функции "Истории" для премиум-аккаунтов и всех пользователей ставит перед мессенджером новые амбициозные цели, подтверждая своё лидерство в инновациях в мире социальных сетей.