Индонезийская TikTok-блогерша Лина Мукерджи была приговорена к тюремному сроку из-за видео.

Индонезийская блогерша Лина Мукерджи, известная на TikTok, была приговорена к двум годам лишения свободы по обвинению в нарушении закона о богохульстве. Настоящее имя блогерши — Лина Лутфиавати. Причиной приговора стало видео, в котором она в нескольких словах сопроводила пробу свинины, одновременно произнося исламскую молитву. Этот поступок вызвал обвинения в распространении информации, способной подстрекать к ненависти к религиозным лицам и группам.

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Помимо тюремного срока, Мукерджи обязали уплатить штраф в размере 16 245 долларов, что составляет около 1,5 миллиона рублей по текущему обменному курсу. В случае неуплаты штрафа в установленные сроки, срок её заключения может быть продлен. После оглашения приговора блогерша выразила своё удивление и сожаление, сказав: "Я понимаю, что была не права, но я действительно не ожидала такой строгой меры наказания".

Лина Мукерджи стала известной на TikTok, где более двух миллионов пользователей подписаны на её аккаунт. Её популярность была обусловлена роликами, в которых она не только пробовала разнообразные блюда, но и делилась своими впечатлениями и оценками.

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Фраза "бисмиллях" является важным термином в исламе и используется в начале большинства сур Корана, исключая девятую. Свинья в исламе считается запрещённой для употребления в пищу, и поэтому данное видео вызвало негодование и осуждение среди верующих.