Узнайте почему Илон Маск хочет ввести плату за использование платформы X. К чему должно привести это решение?

Американский магнат и гуру инноваций в сфере информационных технологий, Илон Маск, объявил о планах компании X (нового лидера в социальных сетях, заменившей заблокированный в России Twitter) ввести ежемесячную плату за пользование своей платформой. Эту новость он раскрыл в ходе разговора с премьер-министром Израиля, Биньямином Нетаньяху. Следует отметить, что размер данной платы обещает оставаться весьма скромным.

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"Мы двигаемся в направлении введения символической ежемесячной платы за использование X", - подчеркнул Маск в своем общении с Нетаньяху. Согласно словам американского предпринимателя, этот шаг направлен на сдерживание "армий ботов". Важно отметить, что Маск заверил, что это будет именно "небольшая сумма".

Корпорация X, основанная Илоном Маском в 2023 году, была задумана для приобретения Twitter Inc. и его главного продукта - социальной сети с совпадающим названием. Этот процесс завершился успешно в апреле, а в июле был проведен успешный ребрендинг, в результате которого логотип и название Twitter сменились на Х.

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Ранее, Илон Маск высказал обвинения финансисту Джорджу Соросу в том, что тот планирует "разрушить западную цивилизацию". Свою точку зрения он выразил на своей странице в социальной сети X (предыдущий Twitter). Таким образом, американский предприниматель комментировал сообщения, в которых обвиняют Сороса в его роли в кризисе с мигрантами на итальянском острове Лампедуза. Ранее Маск также не скрывал своей негодовки по отношению к известному финансисту, назвав его "ненавистником человечества".