Руководства FTX подало иск против бывших сотрудников, требуя вернуть сумму в $157,3 миллиона, выведенную путем обмана.

Команда руководства FTX подала иск к бывшим сотрудникам "дочерней" компании в Гонконге. Она настаивает на возврате огромной суммы в размере $157,3 миллиона, выведенных из системы платформы путем махинаций. Этот шаг был сделан непосредственно перед началом процедуры банкротства, и это уже не первый раз, когда FTX обращается в суд для защиты своих интересов.

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Среди подсудимых находятся Майкл Берджесс, Мэтью Берджесс, Лесли Берджесс, Кевин Нгуен, Даррен Вонг и две компании, имеющие связь с платформой. Иск основан на документах, которые показывают, что в течение последних 90 дней перед подачей заявки на защиту от банкротства сотрудники производили сомнительные операции и вывели значительные средства с счетов в FTX и FTX.US.

Общая сумма таких транзакций превысила отметку в $123 миллиона, и большая часть этой суммы была списана после 7 ноября. Главный получатель средств в этот период - Майкл Берджесс. В начале этого года на презентации FTX была объявлена негативная финансовая ситуация, где оценивалась потребность в средствах для удовлетворения требований кредиторов в общей сложности около $8,7 миллиарда, среди которых около $1,6 миллиарда составляли криптовалютные активы, включая биткоин. В июне 2023 года текущее руководство биржи заявило о намерении вернуть ликвидные активы на общую сумму, приближающуюся к $7 миллиардам.

Это не первый случай, когда FTX выходит на судебный путь для восстановления справедливости. В мае они уже подавали иск против Genesis, требуя вернуть $3,9 миллиарда, но позднее сумма претензий была снижена до $2 миллиардов, и было достигнуто соглашение о выплате $175 миллионов в пользу Alameda Research. В июле адвокаты также потребовали вернуть $71 миллион от благотворительных организаций, связанных с биржей.

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Следует отметить, что в сентябре суд одобрил сделку по выкупу 55 миллионов акций Robinhood стоимостью $605,7 миллиона, которые ранее принадлежали основателю платформы Сэму Бэнкману-Фриду. Также в том же месяце FTX подала иск против LayerZero с требованием вернуть $86 миллионов. Эти события свидетельствуют о решимости FTX защищать свои интересы и восстанавливать справедливость на рынке криптовалют.