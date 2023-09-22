Обанкротившаяся Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида стояла за сбоем, из-за которого курс биткоина на бирже Binance.US в 2021 году кратковременно упал на 87%.

12 октября 2021 года на американской бирже Binance.US курс биткоина стремительно и неожиданно упал на целых 87%, с высоты впечатляющих $65 700 до минимальных $8200 всего за одну единственную минуту. Подобное происшествие вызвало бурю эмоций и многочисленные споры в криптосообществе.

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Официальные представители Binance.US утверждали, что это было результатом ошибки в программном обеспечении одного из институциональных клиентов, у которого произошел сбой в торговых алгоритмах. Тем не менее, многие трейдеры сомневались в этом объяснении и считали, что автоматизированная система не могла допустить такой фатальной ошибки.

Бывший программист фирмы Alameda, Адитья Баратвадж, рассказал, что большинство операций компании проводились автоматически, а трейдеры лишь настраивали алгоритмы для совершения сделок. Однако существовали ситуации, когда требовалась ручная торговля, например, в связи с волатильностью рынка или возможностью арбитража. Ошибка при ручной торговле могла иметь катастрофические последствия, как и в случае с обвалом курса биткоина.

По словам Баратваджа, убытки Alameda от этой ошибки оцениваются в "десятки миллионов" долларов. Фирма внедрила дополнительные меры контроля и проверок для ручной торговли, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.

В результате последующих сложностей, компании, принадлежащие Сэму Бэнкману-Фриду, включая FTX и Alameda, вынуждены были подать заявления о банкротстве в ноябре 2022 года. Джон Рэй, недавно назначенный на пост главы FTX, обвинил прежнее руководство биржи в предоставлении преференций Alameda и недостаточном корпоративном контроле, что привело к серьезным финансовым потерям. Он также указал на рискованные практики, включая незашифрованное хранение приватных ключей, что представляло угрозу в сотни миллионов долларов.

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Инвесторы и трейдеры были потрясены аппетитом Сэма Бэнкмана-Фрида к риску, и это вызвало серьезные опасения в индустрии криптовалют. На данный момент его ожидают серьезные юридические последствия, так как прокуратура США предъявила ему 13 уголовных обвинений в связи с крахом FTX и Alameda. Бэнкман-Фрид отрицает вину по всем обвинениям.