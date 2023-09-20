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Финансовый портфель
Криптокошелек добавлен в Telegram и Toncoin попал десятку крупнейших криптовалют
Текст о криптовалюте Toncoin, криптокошельке TON Wallet в Telegram, их популярности и возможности для пользователей. Рассматриваются также анонимные финансовые сделки и ограничения в некоторых странах, а также вопросы безопасности и регулирования криптовалюты.

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Криптовалюта Toncoin, проекта TON на блокчейне, продвигается к вершинам криптовалютного мира согласно данным CoinMarketCap. Павел Дуров, основатель Telegram, анонсировал запуск криптокошелька TON Wallet в мессенджере.

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Теперь криптокошелек доступен для использования. Если вы не видите его в разделе «мои истории», вы можете найти его, просто введя @wallet в строке поиска Telegram. В настоящее время вы можете приобрести биткоин, стейблкоин USDT и Toncoin с помощью этого кошелька. Однако, для российских пользователей доступна только система peer-to-peer, то есть обмен между пользователями, или же потребуется использовать иностранную банковскую карту.

Что также удобно - вы сможете легко отправлять криптовалюту своим контактам. Однако и отправитель, и получатель должны будут согласиться с жесткими условиями пользовательского соглашения. Это может быть шагом в направлении того, чтобы Telegram стал мировой платежной системой, сказал технический директор Crypto-A, Григорий Семух.

Биткоин остается самой популярной криптовалютой в мире, и криптокошелек Wallet дает вам возможность торговать ею, что, безусловно, увеличит ее популярность.

На данный момент Toncoin используется преимущественно для покупки имен пользователей и идентификаторов в Telegram. Но если Toncoin станет внутренней валютой новой криптобиржи, это может значительно увеличить его популярность, по словам Алены Нариньяни, редактора проекта "Криптоконсалтинг", инвестора и майнера.

"Этот сервис действительно может поднять популярность криптовалюты TON. Сейчас он предоставляет возможность покупки анонимных номеров Telegram за TON, которые позволяют создать абсолютно анонимный аккаунт в Telegram. Это может стать прорывом в области анонимных финансовых сделок", - сказала Алена Нариньяни.

Относительно ограничений для пользователей из США и некоторых других стран, высказанных Павлом Дуровым, возможно, это связано с усилением регулирования криптовалюты в этих странах. Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор, отмечает, что мировые регуляторы уже оказывают давление на криптобиржи из-за возможных нарушений санкций.

Однако с точки зрения законодательства России, использование этого сервиса находится в серой зоне, так как криптовалюта пока не регулируется страной.

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Важно отметить, что хранение активов в Wallet считается менее безопасным, так как это горячий кошелек, и активы хранятся в сети. Эксперты рекомендуют также использовать холодные кошельки для повышения безопасности, даже если они менее удобны в использовании.

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Источник: bfm.ru
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