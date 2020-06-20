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На Летнем фестивале игр Steam представлены сотни бесплатных демо-версий, но по настоящему заслуживают внимания не так много игр, поскольку большинство, в лучшем случае, крайне недоработанные, или вовсе представляют из себя очень посредственные инди-игры.

И так, ниже представлен список игр который вполне может кого-то заинтересовать.

Iron Harvest

Отличная RTS, действие которой происходит в альтернативной реальности 1920+ сразу после завершения Мировой войны, в которой вы сможете управлять начиная с разнообразных отрядов солдат, заканчивая огромными дизельпанк-роботами. Из плюсов еще неплохая графика, отличный саундтрек, встречаются также и симфонические мелодии. Демо-версия поддерживает только англ. язык, но интуитивно разобраться в игре не тяжело.

Out of Reach: Treasure Royale

Эту игру можно назвать шутером с жанром королевской битвы, но здесь реализована интересная идея в сочетании такой игры как Black Wake. Каждый раз создается лобби из 4 человек, которые будут управлять парусным кораблем, где каждый будет выполнять определенные задачи, от управления корабля, ремонтника, до стрельбы из пушек, особенностью этой игры является то, что вы можете высадиться на любом острове, находить лут и сокровища, попадать в стычки с противниками, в игре доступны разные виды огнестрельного оружия, обвесы на них, броня, различные виды ядер для корабля. Stronghold: Warlords Demo

Еще одна неплохая стратегия, в которой можно встретить достаточно разнообразный функционал, неплохую графику, действия происходят во времена средневековья. Mars Horizon

Эту игру можно назвать стратегией или симулятором освоения космоса. Здесь нужно строить базы, исследовательские центры, собирать ракеты из сотен доступных компонентов, запускать спутники и многое остальное. К сожалению, демо доступна только на англ.языке и тем, кто им плохо владеет, будет разобраться несколько тяжелей. Industria Demo

Здесь нас тоже встречает параллельная реальность из Восточного Берлина, только на этот раз в жанре шутера. Из особенностей игру называют ретро-шутером: никакого прицела, никаких колокольчиков и свистков – только приятный ганплей. Это особенно приятно в сочетании с присутствующими в игре головоломками, где нужно будет изучать найденные записи и продумывать действия, в том числе в игре неплохой саундтрек и атмосфера, которая может частично напоминать еще не вышедшую игру Atomic Heart. Hellbound: Survival Mode

Треш-шутер в стиле игры Brutal Doom, есть режим выживания с увеличением сложности после прохождения каждого раунда. Desperados III

Это хардкорная тактическая игра в жанре «стелс» с интересным сюжетом, события которой происходят на Диком Западе.

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На Летнем фестивале Steam конечно можно встретить еще и другие относительно неплохие игры, но многие из них либо еще очень сырые, либо совсем уж на любителя. Демо-версии будут доступны еще несколько дней, поэтому, каждый еще может успеть опробовать любую игру пока не поздно.