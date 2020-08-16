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Aerocool представляет новый корпус Zauron. ATX, Д*Ш*Г=330*208*430мм. С двумя или с одним RGB-вентиляторами. Подробности на странице производителя

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Alphacool представляет три новые позиции в ассортименте:

Первое - это ультра-тонкие радиаторы СЖО NexXxoS ST25 в трех размерах - 120, 240 и 360мм. Изготовлены из чистой меди и имеют толщину 25,5мм. Подробности на странице производителя

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Второе - это датчик потока СЖО Eisfluegel Aurora Flow-sensor, с адресной RGB-подсветкой. Подробности на странице производителя

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Третье - это радиатор для M2 SSD HDX Pro Air. Подробности на странице производителя

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Angry Miao представляет клавиатуру CYBERBOARD. Это механическая клавиатура с дизайном в стиле пикапа Tesla Cybertruck. Обладает светодиодной панелью с многочисленными эффектами.

ASRock начинает продажи материнских плат на чипсете A520 в азиатском регионе. Оптовые покупатели сообщают о цене в диапазоне от 56 до 72$. Подробности ТУТ

BIOSTAR сообщает о двух новостях:

Первая - расширение ассортимента материнских плат на чипсете Z490 двумя новыми моделями - Z490A-SILVER (ATX) и Z490T-SILVER (miniITX). Подробности на странице производителя

Вторая - анонс ITX-материнской платы B450NH. Подробности на странице производителя

DeepCool начинает продажи нового корпуса CL500. MidTower с повышенной продуваемостью и магнитной дверцей из закаленного стекла. Д*Ш*В = 473*226*519мм. Подробности на странице производителя

EKWB анонсирует СЖО-моноблоки One Plexi и One Acetal для материнских плат Aorus Z490 Master, RGB-версия Plexi полностью синхронизируется с Gigabyte RGB Fusion 2.0. Подробнее на странице производителя

Kolink анонсирует два новых корпуса - Rocket Heavy Mini-ITX и Stronghold Overseer ATX. Первая модель оснащена шестиугольной перфорацией на фронтальной панели и стеклом с двух сторон. Вторая - обычный midTower. Подробности на странице производителя и здесь

MSI анонсирует комплект игровых контроллеров и аксессуаров - клавиатуру Vigor GK50 ELITE, мышь Clutch GM08 и подставку для запястья Vigor WR01. Подробности ТУТ

Phanteks анонсирует своего дистрибьютора запасных частей для корпусов для европейского рынка, компанию Axpertec. Теперь владельцы корпусов P300 и P400 смогут купить сетчатую фронтальную панель вместо глухой гораздо проще и быстрее. Страница дистрибьютора ТУТ

Razer выпускает новую модификацию игровой мыши для левшей Naga Left-Handed Edition. Доработано не только управление, но и общая эргономика. Подробности на странице производителя

Secretlab представляет серию геймерских кресел League of Legends. Плоды совместной работы с Riot Games специально для чемпионатов по киберспорту.

TEAMGROUP представляет новый твердотельный накопитель VULCAN G ёмкостью 512 и 1000 Гб, в формате 2.5" и с оптимизацией SLC-кэша. Подробности на странице производителя

Thermaltake представляет термопасты TG-30 и TG-50 с комплектным трафаретом. Отличаются теплопроводностью - 4,5 и 8 W/m-k соответственно. Подробности на странице производителя



Turtle Beach представляет новые версии игровых гарнитур - Stealth600 Gen2 и Stealth700 Gen2. Улучшенный дизайн, расположение кнопок, скорость зарядки и гарантируется поддержка новых консолей. Подробности на странице производителя

XIGMATEK представляет новый корпус GRIP. Формат ATX, фронтальная сетка, Д*Ш*В = 410*203*455. Подробности на странице производителя

Новости мониторов на прошедшей неделе принесли большой урожай, поэтому они вынесены в отдельный блок:

Acer представляет новый игровой монитор Nitro VG242YP. Диагональ 23,8 дюйма, IPS-матрица FullHD, время отклика — 1 мс, частота обновления 144Гц. Подробности ТУТ

AOC анонсирует два монитора:

Первый - игровой монитор CQ27G3S. 27", VA-панель, разрешение QHD (2560×1440), отклик 1мс, частота обновления 165Hz. Подробности ТУТ

Второй - бюджетный игровой монитор G2790VX. 27", VA-панель, разрешение FullHD, частота обновления 144Hz. Подробности ТУТ

GIGABYTE представляет игровой монитор G34WQC. 3‎‎4" VA, 3‎‎440x1440, 144Гц. Подробности на странице производителя

LG представляет новый монитор серии UltraFine - 27UN880. 27" UHD (3840 x 2160) IPS, эргономическая подставка. Подробности на странице производителя

Philips объявляет старт продаж монитора 279C9, анонсированного на выставке IFA-2019. Панель IPS 27 дюймов, разрешение 3840 x 2160 при 60 Гц. Подробности на странице производителя

SuperSolid анонсирует три монитора, спустя месяц стартовых продаж в азиатском регионе - игровые P27 Pro, P24 Pro и T24 для создателей контента.

Viotek представляет ультра-широкий монитор SUW49. 49 дюймов, разрешение 5120x1440, частота обновления 120Гц, рекомендуемая цена $979. Подробности ТУТ



И в конце - рубрика новости с улыбкой.)

Intel анонсирует новые красивые коробочки для своих процессоров i5-10600K, i7-10700K, i9-10850K, i9-10900K. Коробочки будут доступны к продаже только вместе с соответствующими процессорами. Покупатель получит игровые бонусы от Marvel и букву "A" в конце наименования процессора. Анонс ТУТ

Спешиал спасибо за информационную поддержку паблику Hardware United и лично Роману, Сергею и Юлии, сумасшедшим собирателям новостей и обзоров! \m/