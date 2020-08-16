Дайджест новостей компьютерного железа за неделю 10-16 августа
реклама
Aerocool представляет новый корпус Zauron. ATX, Д*Ш*Г=330*208*430мм. С двумя или с одним RGB-вентиляторами. Подробности на странице производителя
Alphacool представляет три новые позиции в ассортименте:
Первое - это ультра-тонкие радиаторы СЖО NexXxoS ST25 в трех размерах - 120, 240 и 360мм. Изготовлены из чистой меди и имеют толщину 25,5мм. Подробности на странице производителя
реклама
Второе - это датчик потока СЖО Eisfluegel Aurora Flow-sensor, с адресной RGB-подсветкой. Подробности на странице производителя
реклама
Третье - это радиатор для M2 SSD HDX Pro Air. Подробности на странице производителя
реклама
Angry Miao представляет клавиатуру CYBERBOARD. Это механическая клавиатура с дизайном в стиле пикапа Tesla Cybertruck. Обладает светодиодной панелью с многочисленными эффектами.
ASRock начинает продажи материнских плат на чипсете A520 в азиатском регионе. Оптовые покупатели сообщают о цене в диапазоне от 56 до 72$. Подробности ТУТ
BIOSTAR сообщает о двух новостях:
Первая - расширение ассортимента материнских плат на чипсете Z490 двумя новыми моделями - Z490A-SILVER (ATX) и Z490T-SILVER (miniITX). Подробности на странице производителя
Вторая - анонс ITX-материнской платы B450NH. Подробности на странице производителя
DeepCool начинает продажи нового корпуса CL500. MidTower с повышенной продуваемостью и магнитной дверцей из закаленного стекла. Д*Ш*В = 473*226*519мм. Подробности на странице производителя
EKWB анонсирует СЖО-моноблоки One Plexi и One Acetal для материнских плат Aorus Z490 Master, RGB-версия Plexi полностью синхронизируется с Gigabyte RGB Fusion 2.0. Подробнее на странице производителя
Kolink анонсирует два новых корпуса - Rocket Heavy Mini-ITX и Stronghold Overseer ATX. Первая модель оснащена шестиугольной перфорацией на фронтальной панели и стеклом с двух сторон. Вторая - обычный midTower. Подробности на странице производителя и здесь
MSI анонсирует комплект игровых контроллеров и аксессуаров - клавиатуру Vigor GK50 ELITE, мышь Clutch GM08 и подставку для запястья Vigor WR01. Подробности ТУТ
Phanteks анонсирует своего дистрибьютора запасных частей для корпусов для европейского рынка, компанию Axpertec. Теперь владельцы корпусов P300 и P400 смогут купить сетчатую фронтальную панель вместо глухой гораздо проще и быстрее. Страница дистрибьютора ТУТ
Razer выпускает новую модификацию игровой мыши для левшей Naga Left-Handed Edition. Доработано не только управление, но и общая эргономика. Подробности на странице производителя
Secretlab представляет серию геймерских кресел League of Legends. Плоды совместной работы с Riot Games специально для чемпионатов по киберспорту.
TEAMGROUP представляет новый твердотельный накопитель VULCAN G ёмкостью 512 и 1000 Гб, в формате 2.5" и с оптимизацией SLC-кэша. Подробности на странице производителя
Thermaltake представляет термопасты TG-30 и TG-50 с комплектным трафаретом. Отличаются теплопроводностью - 4,5 и 8 W/m-k соответственно. Подробности на странице производителя
Turtle Beach представляет новые версии игровых гарнитур - Stealth600 Gen2 и Stealth700 Gen2. Улучшенный дизайн, расположение кнопок, скорость зарядки и гарантируется поддержка новых консолей. Подробности на странице производителя
XIGMATEK представляет новый корпус GRIP. Формат ATX, фронтальная сетка, Д*Ш*В = 410*203*455. Подробности на странице производителя
Новости мониторов на прошедшей неделе принесли большой урожай, поэтому они вынесены в отдельный блок:
Acer представляет новый игровой монитор Nitro VG242YP. Диагональ 23,8 дюйма, IPS-матрица FullHD, время отклика — 1 мс, частота обновления 144Гц. Подробности ТУТ
AOC анонсирует два монитора:
Первый - игровой монитор CQ27G3S. 27", VA-панель, разрешение QHD (2560×1440), отклик 1мс, частота обновления 165Hz. Подробности ТУТ
Второй - бюджетный игровой монитор G2790VX. 27", VA-панель, разрешение FullHD, частота обновления 144Hz. Подробности ТУТ
GIGABYTE представляет игровой монитор G34WQC. 34" VA, 3440x1440, 144Гц. Подробности на странице производителя
LG представляет новый монитор серии UltraFine - 27UN880. 27" UHD (3840 x 2160) IPS, эргономическая подставка. Подробности на странице производителя
Philips объявляет старт продаж монитора 279C9, анонсированного на выставке IFA-2019. Панель IPS 27 дюймов, разрешение 3840 x 2160 при 60 Гц. Подробности на странице производителя
SuperSolid анонсирует три монитора, спустя месяц стартовых продаж в азиатском регионе - игровые P27 Pro, P24 Pro и T24 для создателей контента.
Viotek представляет ультра-широкий монитор SUW49. 49 дюймов, разрешение 5120x1440, частота обновления 120Гц, рекомендуемая цена $979. Подробности ТУТ
И в конце - рубрика новости с улыбкой.)
Intel анонсирует новые красивые коробочки для своих процессоров i5-10600K, i7-10700K, i9-10850K, i9-10900K. Коробочки будут доступны к продаже только вместе с соответствующими процессорами. Покупатель получит игровые бонусы от Marvel и букву "A" в конце наименования процессора. Анонс ТУТ
Спешиал спасибо за информационную поддержку паблику Hardware United и лично Роману, Сергею и Юлии, сумасшедшим собирателям новостей и обзоров! \m/
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила