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Apple готовит собственного чат-бота на основе искусственного интеллекта - кодовое название Ajax
Одной из проблем, с которой столкнулась компания, является то, как предоставить эту технологию своим клиентам.

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За последние несколько месяцев почти все крупные технологические компании начали разрабатывать генеративный ИИ, чтобы воспользоваться модной тенденцией и укрепить свое положение в этой развивающейся области. Почти все, потому что одна большая компания долго держала молчание. Технологический гигант Apple до сих пор не участвовал в гонке за первенство в области искусственного интеллекта, но вскоре ситуация может измениться. Согласно новому отчету Bloomberg, Apple надеется в ближайшее время присоединиться к гонке и работает над своими собственными моделями искусственного интеллекта внутри компании. Компания даже тестирует чат-бота с искусственным интеллектом, которого сотрудники называют AppleGPT.

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Новый отчет о внутренних разработках Apple поступил от Bloomberg, и в нем говорится, что компания в настоящее время разрабатывает набор инструментов искусственного интеллекта в надежде конкурировать с ChatGPT от OpenAI, который в настоящее время является лидером в области генеративного ИИ. Он настолько популярен, что Microsoft инвестировала в компанию 10 миллиардов долларов и уже интегрировала функции искусственного интеллекта в поиск Bing, а также подготовила его для включения в саму Windows 11, который она называет Windows Copilot. У Google тоже есть собственный чат-бот по имени Bard, а Meta* объявила, что функции искусственного интеллекта для ее платформ являются ее самой большой инвестицией в настоящее время. Meta* сейчас имеет несколько общедоступных инструментов генеративного ИИ, в том числе Voicebox для создания аудиозаписей с помощью ИИ.

Apple готовит конкурента нашумевшему ChatGPT.

В отчете говорится, что Apple создала платформу для создания новых больших языковых моделей, которые она собирается внедрить в свое аппаратное и программное обеспечение. Проект носит кодовое название Ajax, и хотя Apple располагает инструментами для создания множества новых технологий на основе искусственного интеллекта, она не совсем уверена в том, как упаковать их в полезные функции для своих клиентов. Помимо того, что уже создано несколько больших языковых моделей, она также создала собственного чат-бота, чтобы конкурировать с Bard и ChatGPT. В настоящее время таким чат-ботом является голосовой помощник Siri, давно ставший объектом шуток в Интернете из-за своей неспособности выполнять простые функции.

Еще одним камнем преткновения для компании является обеспечение конфиденциальности с помощью любой системы на основе ИИ, поскольку конфиденциальность является частью бренда Apple. Такие технологии, как ChatGPT, собирают информацию в Интернете, которую затем выдают в ответ на запросы. Это уже привело как минимум к одному судебному процессу и вызвало споры о защите авторских прав на контент, сканируемый системами ИИ. Компания Apple настолько серьезно относится к вопросам конфиденциальности, что в настоящее время угрожает отозвать iMessage и FaceTime из Великобритании, если регулирующие органы изменят законодательство и заставят ее передавать данные клиентов без слушаний и возможности обжаловать решение.

Ранее сообщалось, что Apple экспериментирует с «генерацией естественного языка», чтобы улучшить Siri. Тем не менее, у компании есть планы, выходящие за рамки простого обновления своего "опального" помощника. Генеральный директор Тим Кук признал планы компании в мае, когда отметил, что рынок захлестнула волна сервисов искусственного интеллекта, и заявил, что со временем Apple тоже будет их внедрять.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,
в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

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#apple #искусственный интеллект #chatgpt #чат-бот #ajax #applegpt
Источник: bloomberg.com
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