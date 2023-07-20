Технология работает совместно с DirectStorage и позволяет ускорить загрузку текстур на графических процессорах Nvidia в играх, которые ее поддерживают.

На этой неделе Nvidia наконец-то представила технологию RTX IO, о которой она впервые объявила в дни выхода Ampere в 2020 году. До сих пор эта технология не поддерживалась ни в одной игре. В качестве демонстрации новой технологии, компания Nvidia выпустила бесплатную демонстрационную игру Portal: Prelude RTX на Steam. Это игра очень популярна в сообществе моддеров, и ее действие происходит до приключений оригинального Portal. Nvidia заявляет, что RTX IO может значительно сократить время загрузки текстур в поддерживаемых играх, позволяя графическому процессору выполнять задачу вместо центрального процессора. Она работает как плагин для DirectStorage, поэтому работает только с играми, поддерживающими технологию Microsoft.

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Nvidia поместила новость о выходе технологии RTX IO в пресс-релиз к игре Portal, который привлек к себе большое внимание. По данным TechSpot, компания впервые анонсировала ее, когда Microsoft объявила, что DirectStorage появится на ПК. Раньше эта технология мгновенной загрузки игр была доступна только на консолях. За прошедшие годы интерес к новой технологии значительно возрос, так как она обещает обещает быстрое время загрузки и незаметное "появление" текстур в поддерживаемых играх.





В обычном режиме текстуры игры хранятся на локальном устройстве хранения, а затем распаковываются процессором в системной памяти. RTX IO и DirectStorage позволяют полностью обойтись без центрального процессора, позволяя графическому процессору выполнять декомпрессию, что значительно ускоряет процесс и освобождает центральный процессор для выполнения других задач. Nvidia утверждает, что эта работа эквивалентна разгрузке "десятков ядер центрального процессора", что приводит к улучшению частоты кадров, ускорению загрузки текстур и даже уменьшению размеров текстурных пакетов.

Что касается последней части Portal: Prelude RTX, компания утверждает, что добавление RTX IO позволило уменьшить размер пакета текстур, устанавливаемого в игре, на 44%. По словам Nvidia, теоретически это позволяет мгновенно передавать 4K-текстуры в сжатом формате. Это полезная функция, поскольку в последнее время размер AAA-игр сильно увеличился, а некоторые из них требуют для установки более 100 ГБ дискового пространства. По словам Nvidia, текстуры Portal: Prelude RTX изначально занимали 32 ГБ, а теперь, благодаря новой технологии, занимают всего 18 ГБ.

На этом слайде показано, что RTX IO работает на любом графическом процессоре RTX, и мощность видеокарты, похоже, не имеет большого значения, поскольку 4090 не намного быстрее распаковывает текстуры, чем RTX 2060.

Драйвер GeForce, выпущенный вместе с новой игрой Portal (версия 536.67), включает функции RTX I/O, которые направляют графический процессор на выполнение декомпрессии текстур вместо центрального процессора. RTX IO будет добавлена к программному пакету RTX Remix, что позволит разработчикам добавлять текстуры высокого разрешения в классические компьютерные игры. RTX IO поддерживает DirectX через DirectStorage и Vulkan через расширения. Пока что RTX IO поддерживается только в бесплатной игре Portal, но в будущем, несомненно, появятся и другие игры.