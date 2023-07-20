Улучшения в GDDR7 включают повышение производительности в 1,4 раза и повышение энергоэффективности на 20% по сравнению с существующей памятью GDDR6 с ее 24 Гбит/с.

В среду Samsung сообщила о том, что завершила разработку первого в компьютерной отрасли модуля видеопамяти GDDR7 для высокопроизводительных вычислений (HPC). Это значит, что открывается возможность ее использования компаниями AMD и Nvidia в будущих видеокартах, которые появятся в 2024 году. Это также знаменует собой поворотный момент для отрасли, которая использует GDDR6 с 2018 года, когда она впервые появилась в линейке видеокарт Nvidia Turing. Она обещает значительный скачок в производительности и эффективности по сравнению с GDDR6 и является отличной новостью для всех энтузиастов и геймеров.

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Южнокорейская компания утверждает, что новые модули видеопамяти обеспечат значительный прирост производительности по сравнению с GDDR6(x). Для флагманских графических процессоров с 384-битной шиной пиковая пропускная способность памяти увеличется до 1,5 Терабита в секунду по сравнению с 1,1 Терабитом в секунду на современных графических процессорах. Что касается других характеристик - повышенная скорость на вывод модуля GDDR7 объемом 16 Гбайт составляет 32 Гбит/с, тем самым обеспечивая впечатляющую пропускную способность в 1,5 терабит в секунду. Для сравнения, на самом быстром чипе GDDR6X скорость передачи данных 22,4 Гбит/с, которая обеспечивает пиковую пропускную способность 1,1 Терабит в секунду, согласно данным Tom's Hardware.

Графические процессоры следующего поколения, безусловно, будут адаптированы к новому стандарту памяти, который обеспечивает значительный прирост производительности и эффективности по сравнению с GDDR6.

Повышение скорости достигается за счет увеличения пропускной способности на контакт, которая может достигать 32 Гбит/с. Samsung GDDR7 также переключается на передачу данных с импульсной амплитудной модуляцией (PAM3) вместо использовавшегося ранее метода без возврата к нулю (NRZ), который позволяет пропускать до 50% больше данных за 1 цикл.

Samsung утверждает, что ее память GDDR7 на 20% более эффективна, чем ее технология GDDR6. Компания сообщила, что она также снизила тепловое сопротивление на 70% по сравнению со своим предшественником за счет перехода на эпоксидный формовочный компаунд (EMC) для упаковочного материала и архитектурных изменений, которые повысили эффективность. Она также предложит версию с низким напряжением для чувствительных к теплу сред, таких как ноутбуки.

Несмотря на громкое заявление компании Samsung, неясно, сможет ли она опередить своего конкурента на рынке с реальными модулями GDDR7 в потребительских устройствах. Несколько недель назад Micron объявила в отчете о прибылях и убытках, что ее модули GDDR7 поступят на рынок в первой половине 2024 года. Это совпадает с планами Samsung, которая говорит, что она будет использовать новый тип памяти в “тестовом режиме” в этом году, что указывает на то, что он будет официально выпущен в следующем году.