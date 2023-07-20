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Процессоры Intel Raptor Lake Refresh получат повышение тактовой частоты на 200 МГц
Согласно новым слухам, информация об увеличении количества ядер во всех моделях являлась ложной.

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С наступлением лета в интернете начали непрерывно появляться утечки информации о новых процессорах компании Intel. Сейчас мы подошли к стадии, когда одни слухи опровергают другие. Мы уже знаем, что Intel планирует выпустить Raptor Lake Refresh в конце этого года, и в связи с тем, что это всего лишь немного улучшенные нынешние процессоры, то предполагалось, что они будут получат незначительное увеличенные тактовые частоты. Однако неделю назад появилась новая утечка, свидетельствующая о том, что Intel имеет более серьезные планы в отношении своих процессоров 14-го поколения и собирается увеличить количество ядер в нескольких моделях. Теперь же новая утечка говорит об обратном, и мы возвращаемся к первоначальному предположению, согласно которому большинство "новых" процессоров получат только повышение частоты, и оно составит 200 МГц для трех процессоров.

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В число улучшенных процессоров входят модели i5, i7 и i9 - 13600K, 13700K и 13900K. Каждый из них получит цифру "14" в названии и упомянутое выше увеличение тактовой частоты на 200 МГц. Только 13700K получит больше ядер, а два других получат только новую максимальную тактовую частоту.

Таким образом, частота P-ядер у процессора среднего класса i5-13600K увеличится до 5,3 ГГц по сравнению с 5,1 ГГц у 13-го поколения. По данным Benchlife, его эффективные ядра также получат увеличение максимальной тактовой частоты на 100 МГц до 4 ГГц по сравнению с 3,9 ГГц. Конфигурация ядер 6P и 8E останется неизменной.

Характеристики Raptor Lake Refresh показывают увеличение тактовой частоты, а не количества ядер.

Увеличение частоты на 200 МГц означает, что Core i9-14900K официально превратится в модель "KS" из текущего поколения, увеличив частоту до 6 ГГц вместо 5,8 ГГц. Это открывает новые возможности для модели 14900KS, которая сможет разгоняться примерно до 6,2 ГГц. Однако его появление кажется сомнительным из-за того, что он будет сильно нагреваться и стоить очень дорого. К тому же Intel уже выиграла войну тактовых частот над AMD в этом раунде, поэтому ей больше нечего доказывать.

Это означает, что Core i7-14700K станет звездой обновленной линейки Intel. Этот процессор верхнего среднего уровня получит больше ядер от конфигурации 8+8 до 8+12, а также более высокие тактовые частоты и дополнительный Intel Smart Cache. Его новая тактовая частота будет увеличена до 5,6 ГГц по сравнению с 5,4 ГГц для текущего чипа, и он получит 3 МБ дополнительной кэш-памяти с 30 МБ до 33 МБ.

Последняя серия слухов идет вразрез с более ранними сообщениями о том, что Intel увеличит количество ядер в нескольких моделях, фактически перемещая их все в стеке на одну ступень выше. В результате чип i5 превратился бы в i7, i7 - в i9 и т.д. Придется подождать и посмотреть, как все сложится, но если Intel решит увеличить тактовые частоты только на моделях i5 и i9, это будет соответствовать ожиданиям многих экспертов.

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#intel #13900k #intel raptor lake refresh #intel smart cache
Источник: benchlife.info
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А мне формула 6+8 больше нравится, чем остальные. Если КП подтянут - попробую перекинуться 14600, наверное (с 13900К).
Процессоры Intel Raptor Lake Refresh получат повышение тактовой частоты на 200 МГц
Spambomber24
15:42
Спасибо за превью, автор. Выйдет игрулька - можно будет и попробовать даже.
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