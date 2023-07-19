Shanghai Biren Intelligent Technology Co. планирует заменить собственной продукцией ускорители искусственного интеллекта от Nvidia, которые были запрещены в стране из-за санкций.

В условиях торговых санкций, которые лишили китайский технологический сектор доступа к американскому оборудованию, новый китайский стартап пытается выйти на рынок благодаря собственному графическому процессору. Компания Shanghai Biren Intelligent Technology Co. получила поддержку со стороны китайских компаний, у которых нету возможностей для приобретения процессоров нового поколения для передовых вычислительных приложений. Согласно новому отчету, компания надеется извлечь выгоду из растущего спроса со стороны китайских компаний, которым запрещено покупать графические процессоры у Nvidia.

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Согласно информации, полученной от Yahoo, компания планирует в ближайшие недели выйти на биржу для привлечения денежных средств. Она рассчитывает привлечь около 279 миллионов долларов от различных инвесторов, но еще не определилась с ценой за акцию, если будет проводить публичное размещение. Зарождающаяся фирма также, вероятно, получит некоторую финансовую поддержку от правительства Китая, которое стремится ускорить развитие отечественной индустрии производства микросхем, к которой страна была вынуждено прибегнуть из-за американских санкций, направленных на предотвращение приобретения страной передовых технологий. На данный момент компания привлекла более 650 миллионов долларов от инвесторов, так что это уже не начинающая технологическая компания.

Компания заявляет о впечатляющих показателях своего графического процессора общего назначения Biren BR100.

Компания была основана в 2019 году, а в августе 2022 года анонсировала свой первый продукт, который, по ее утверждениям, установил мировой рекорд вычислительной мощности. Чип Biren BR100 был представлен на мероприятии Hot Chips 34 в прошлом году, как графический процессор общего назначения, а не ускоритель искусственного интеллекта. Согласно пресс-релизу HPCwire, это огромный кусок кремния площадью 1074 мм2, состоящий из 77 миллиардов транзисторов. Он оснащен двумя кристаллами и должен был производиться по 7-нанометровому техпроцессу TSMC. Но по состоянию на октябрь 2022 года TSMC больше не сотрудничает с компанией из-за санкций США. Неясно, как эта договоренность повлияет на будущую способность Biren производить эти чипы.

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nullПроизводительность чипа составляет 256 терафлопс FP32, он оснащен 64 ГБ памяти второго поколения с высокой пропускной способностью (HBM2E) в четырех стеках. Скорость передачи данных между кристаллами составляет 896 ГБ/с, а скорость внешнего ввода/вывода - до 2,3 ТБ/с. Его целевая тактовая частота составляет 1 ГГц, что чуть меньше, чем 1095 МГц у ускорителя Nvidia A100 на базе Ampere. TDP составляет 550 Вт, что выше, чем 400 Вт у A100. Компания заявляет, что он превосходит графический процессор A100 от Nvidia, но не превосходит самый новый графический процессор для дата-центров компании - H100, основанный на архитектуре Hopper, разработанной параллельно с Ada Lovelace для компьютерных геймеров.