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Астрономы обнаружили звезду, которая холоднее костра
WISE J0623 — звезда с малой массой, но с мощным радиосигналом.

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Астрономы обнаружили новую звезду, что в последнее время происходит почти каждый день. Однако эта звезда отличается от других. Ученые из Сиднейского университета обнаружили маленькую ультрахолодную звезду. Насколько холодную? Вы можете зажечь зажигалку и получить больше тепла, чем выделает WISE J062309.94-045624.6. Это делает эту звезду самой холодной из когда-либо найденных, излучающих радиоволны.

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Звезда, которую исследователи для краткости называют WISE J0623, находится примерно в 40 световых годах от Земли. В нашей галактике насчитывается около 100 млрд звезд, но астрономы зафиксировали радиоизлучение только примерно от 1000 из них. Инфракрасный и видимый свет исходит от горячего внешнего слоя звезды, а радиоволны генерируются электронами, вращающимися в намагниченном газе звездной короны.

Согласно результатам исследования, ключевым фактором, позволившим обнаружить WISE J0623, стало исследование радиотелескопа SKA Pathfinder. Этот радиотелескоп расположен в Австралии и использует 36 антенн диаметром 12 метров для сканирования больших участков космического пространства на предмет радиоизлучения. С его помощью уже нанесены на карту радиоисточники от 90% видимых космических объектов. Он обнаружил миллионы таких источников, большинство из которых — черные дыры и активные ядра галактик. Поскольку WISE J0623 является звездой, ее сигнал имеет круговую поляризацию, которая бывает только у звезд и пульсаров.

В ходе изучения звезды WISE J0623 команда под руководством аспиранта Кови Роуза (Kovi Rose) поняла, что обнаружила нечто необычное. Радиосигнал WISE J0623 мощнее, чем у Солнца, но при этом он гораздо меньше. Команда классифицировала WISE J0623 как коричневый карлик, то есть звезду, которая не смогла набрать достаточную массу для поддержания ядерного синтеза. Она примерно такого же размера, как Юпитер, который необычно мал для коричневого карлика. По сути, это газовые гиганты, богатые водородом, которые выделяют небольшое количество тепла. В этом случае температура поверхности составляет всего 700 кельвинов (426 градусов по Цельсию). Это примерно соответствует температуре обычного дровяного пламени, например, костра на Земле.

Данные радиоизлучения WISE J0623 показывают, что яркость поляризуется с течением времени, что доказывает, что сигнал исходит от звезды. 

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Это не самая холодная звезда из когда-либо обнаруженных — эта честь принадлежит другому коричневому карлику под названием WISE J085510.83-071442.5. Однако это самая холодная звезда, у которой обнаружено радиоизлучение. Неясно, являются ли радиосигналы от WISE J0623 постоянным свойством звезды или это редкое событие, появившееся в данных SKA Pathfinder. Последующие наблюдения с помощью других инструментов показывают 1,9-часовой цикл ярких поляризованных радиовсплесков. Команда полагает, что те же методы наблюдения позволят найти больше ультрахолодных карликовых звезд, что может помочь определить свойства самых больших планет и самых маленьких звезд.

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#космос #вселенная #земля #солнце #черная дыра #wise j0623 #коричневый карлик
Источник: phys.org
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