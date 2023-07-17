Новая функция намного проще, чем полная переустановка операционной системы.

Если на компьютере с Windows 11 возникнут проблемы, которые вы не сможете устранить, то в последней операционной системе есть опция, которая дает возможность «Reset this PC» (сделать сброс этого персонального компьютера) и установить Windows заново. Но это приведет к удалению всех ваших личных программ и настроек (и файлов, если вы выберете опцию «удалить все»).

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Для возможной альтернативы Microsoft начала тестировать новый инструмент восстановления системы, который позволяет переустанавливать операционную систему без удаления каких-либо приложений, настроек или файлов.

(Изображение предоставлено Microsoft)

По словам представителей Microsoft, предварительная версия нового инструмента "Устранение проблем с помощью Windows Update" теперь доступна в меню Настройки > Система > Восстановление для участников программы Windows Insider Preview, работающих со сборками Windows 11 Canary Channel.

Если серьезных проблем не будет обнаружено, эта функция может в конечном итоге быть развернута на каналах Dev, Beta, а затем и на всех стабильных версиях Wndows 11.

Возможность переустановить Windows без необходимости переустанавливать все ваши приложения и перенастраивать параметры и предпочтения может значительно сэкономить время. Надо полагать, что она не способна решить все проблемы, с которыми вы можете столкнуться на своем ПК. Но новый инструмент может помочь с проблемами, связанными со случайно удаленными системными файлами, изменениями в реестре или некоторыми другими проблемами.

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Конечно, как и в случае с имеющейся опцией «Сбросить этот ПК», новый инструмент будет работать только в том случае, если вы сможете успешно загрузить Windows 11. Более серьезные проблемы могут потребовать чистой установки с помощью установочного носителя Windows.