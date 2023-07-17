Компания LG получила рекордные доходы за прошлый год, но к 2030 г. она планирует выйти на новый уровень, даже если расстроит всех клиентов.

2022 год для LG выдался удачным: выручка компании составила рекордные 66,8 миллиарда долларов. Но этого оказалось недостаточно для южнокорейского электронного гиганта, поэтому он подготовил несколько сюрпризов для своих клиентов. Генеральный директор Уильям Чо представил амбициозный план, который скорее всего разозлит многих клиентов LG, потому что компания планирует масштабное распространение платных подписок на своих устройствах. Чо считает, что этот план гарантирует компании LG еще больший рост продаж к 2030 году, но судя по первым отзывам клиентов на форумах, реальность совсем не такова.

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LG впервые намекнула в 2022 году на то, что компания, возможно, будет продавать немного больше услуг по подписке, но новым заявлением она обозначила более жадные амбиции. Представители компании утверждают, что эти функции "привлечения клиентов" необходимы для превращения LG в "компанию, предлагающую умные решения для жизни". В пресс-релизе используется множество модных терминов, которые должны успокоить клиентов, но самое главное, это ежемесячная оплата после того, как вы уже заплатили за оборудование. LG планирует блокировать многие функции в электронике и бытовой технике, если вы не оплатите ежемесячную подписку.

Несомненно, это будет касаться премиальных функций в будущих устройствах, которые будут заблокированы из коробки, но LG также рассматривает возможность обновить имеющуюся продукцию и добавить в нее подписки. Законы о защите прав потребителей, скорее всего, не позволят LG использовать возможности платной подписки, включенные во время покупки, но могут добавить новые платные функции. Например, компания LG обсудила возможность продажи индивидуальных режимов сушки, соответствующих климату вашего дома. Современные телевизоры, вероятно, претерпят больше изменений, чем устройства с фирменными услугами, рекламой и другим приносящим доход контентом, поступающим в обновлениях программного обеспечения.

Даже стиральные машины LG оснащены Wi-Fi и могут получать OTA-обновления с функциями подписки.

За последнее десятилетие многие компании перешли на модель платной подписки. Adobe перенесла все свои приложения для редактирования изображений и видео в сервис Creative Cloud, а автопроизводители, такие как BMW, начали размещать довольно простые функции, такие как подогрев сидений и CarPlay, за платный доступ. Неудивительно, что в будущем ваша сушилка для белья может попытаться продать вам нестандартные процедуры сушки.

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В последние годы LG неуклонно стремилась к увеличению доходов. Будучи одним из первых производителей смартфонов, мобильное подразделение LG в конце 2010-х годов понесло большие убытки. Компания решила прекратить производство смартфонов в 2021 году, чтобы сосредоточиться на телевизорах и бытовой технике, и, похоже что, это направление привело ее к платным подпискам. Поэтому опасайтесь обновлений программного обеспечения и читайте все пункты соглашения при покупке нового устройства.