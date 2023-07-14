Причиной изменений может быть экологически чувствительный фитопланктон.

Насыщенный синий цвет мирового океана документально подтвержден с незапамятных времен, но благодаря изменению климата поэтические сравнения, встречающиеся в литературе и музыке, вскоре могут утратить свое значение. Согласно спутниковым снимкам за два десятилетия, океаны по всему миру постепенно меняют цвет с синего на зеленый, что указывает на биологическом процессе, который, как считается, связан с изменением климата в мире.

реклама

Ученые из Национального океанографического центра Великобритании использовали данные со спутника НАСА «Аква» для отслеживания цвета океанов в течение нескольких лет. С момента выхода на орбиту в 2002 году спектрорадиометр «Аква» с формированием изображений умеренного разрешения (MODIS) использовал данные дистанционного зондирования для определения цвета поверхности океана, что позволило команде искать аномальные зоны или уникальные цветовые сдвиги. Хотя известно, что небольшие океанические регионы испытывают более быстрые колебания цвета, исследователи заметили, что 56% поверхности Мирового океана - в основном в тропических регионах вблизи экватора - медленно превращались из голубого в зеленый, что указывает на более серьезную причинно-следственную связь.

Как выяснилось, это не сама вода изменила цвет, а фитопланктон. Поскольку этих крошечных организмов в океане больше, чем звезд на небе, фитопланктон служит ключевым индикатором здоровья практически любой морской экосистемы. Фитопланктон содержит хлорофилл, компонент, который делает растения зелеными. Если вода, в которой они живут, кажется зеленее, чем раньше, это может быть связано с увеличением популяции фитопланктона или даже их размера.

Фитопланктон под микроскопом.

Трудно сказать, происходили ли подобные изменения цвета в прошлом. Хотя несколько спутников на протяжении многих лет фиксировали разные цвета океана, каждый раз они использовали немного разные методы, что не позволило исследователям объединить свои данные. Тем не менее, фитопланктон (и водоросли, которые также синтезируют хлорофилл) очень чувствительны к изменениям окружающей среды, которые, как мы знаем, повлияли на другие морские виды. Хотя и есть предположения, что это заметное увеличение плотности фитопланктона не может быть напрямую вызвано изменением температуры, но команда считает, что потепление воды повлияет на многие водные экосистемы, что в конечном итоге изменит характер жизни фитопланктона.

рекомендации RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 Вакансия: Автор новостей широкого профиля в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40

Возможно, скоро мы узнаем об этом больше. После запуска в январе 2024 года гиперспектральный спутник Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem (PACE) будет регистрировать больше изменений цвета моря, чем мы когда-либо видели раньше, что позволит исследовательским командам лучше отслеживать, как фитопланктон и другие организмы, содержащие хлорофилл, реагируют на изменение окружающей среды.