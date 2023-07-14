Модули Li-Fi будут использовать обычные осветительные приборы для создания сверхскоростных сетевых соединений.

Последние стандарты Wi-Fi, вероятно, уже быстрее, чем ваше домашнее подключение к Интернету, но даже самые быстрые беспроводные сети не могут сравниться с Li-Fi. Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) представил новый стандарт связи на основе света, который уже получил поддержку отраслевой группы. Li-Fi не заменит Wi-Fi, но может стать удобной альтернативой для быстрой передачи данных.

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Модуль Light Antenna ONE предназначенный для приема и передачи данных с помощью технологии Li-Fi.

Среди компаний, уже занимающихся разработкой стандарта, значатся pureLiFi и Fraunhofer HHI. Последняя выпустила видео (см. ниже), объясняющее, как Li-Fi может расширить сети, используя существующие осветительные приборы здания. В свою очередь, компания pureLiFi уже разработала модуль Light Antenna ONE (выше). Этот 14,5-миллиметровый компонент рассматривается OEM-производителями для интеграции в телефоны, ноутбуки и любые другие устройства, которые могут воспользоваться преимуществами сверхбыстрой скорости передачи данных. Он может показаться кому-то слишком большим для современных смартфонов, но он примерно такого же размера, как антенные модули mmWave 5G, которые уже занимают много места и увеличивают расходы на смартфоны.

Wi-Fi стал популярным, потому что его радиус действия обеспечивает удобство использования. Одна точка доступа Wi-Fi может обеспечить высокоскоростным соединением весь дом или офис, поскольку радиоволны могут проходить через стены. Но технология Li-Fi не может этим похвастаться, потому что сигналы более высокой частоты, такие как лазерный луч, могут передавать гораздо больше данных, если вы находитесь в пределах прямой видимости. Поэтому вам придется следить за положением устройства, чтобы модуль Li-Fi был направлен на лазерный источник.

Авторы технологии Li-Fi утверждают, что эта технология может быть в 100 раз быстрее, чем существующий Wi-Fi, но это все теоретически, пока у нас нет оборудования для тестирования. Теоретические пределы передачи данных отличаются от реальных. Стандарт Li-Fi может передавать 224 гигабайта данных за одну секунду, что составляет примерно 1700 Гбит/с. Стандарт Wi-Fi 6 имеет максимальную скорость 9,6 Гбит/с, а потолок Wi-Fi 7 — 40 Гбит/с. Несмотря на это, заявленные скорости Li-Fi впечатляют — космические лазеры НАСА в настоящее время достигают максимальной скорости 200 Гбит/с.

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Лучи Li-Fi требуют прямой видимости, но сильных изменений освещения в вашем помещении не потребуется. Li-Fi использует инфракрасные лазеры, невидимые человеческому глазу. Однако потенциально они могут мешать работе камер ночного видения и роботов-пылесосов, использующих для навигации лазеры. Впервые увидеть Li-Fi в действии мы сможем в начале 2024 года на таких выставках, как CES и Mobile World Congress, которые пройдут в январе и феврале.