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Телескоп "Джеймс Уэбб" на годовщину пребывания в космосе прислал фото ближайшего звездного питомника
В честь первого года работы телескопа НАСА представила свежую фотографию молекулярное облака Ро Змееносца.

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В конце 2021 года после многолетних задержек НАСА запустило космический телескоп имени Джеймса Уэбба. Хотя процесс проектирования и строительства был сопряжен с трудностями, все это с лихвой окупилось в космосе. Прошел год с тех пор, как НАСА опубликовало первые обработанные изображения телескопа Уэбба, и в честь этой годовщины агентство сделало, как вы уже догадались, еще один потрясающий снимок космоса.

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На изображении ниже показана область звездообразования, известная как Ро Змееносца. Эта группа молекулярных облаков является ближайшей к Земле областью звездообразования, что делает ее отличной целью для телескопа Уэбба. Этот космический телескоп был разработан для работы в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне, что позволяет ему видеть сквозь слои пыли и газа, блокирующие видимый свет. Как и в большинстве молекулярных облаков, в Ро Змееносца есть множество звезд, укрытых пылевыми коконами, поэтому Уэбб идеально подходит для наблюдения за этими объектами.

Вы также можете заметить, насколько чистым и четким выглядит это изображение. Ро Змееносец находится всего в 390 световых годах от нас, поэтому между Уэббом и облачным образованием нет звезд переднего плана. По краям видны несколько фоновых звезд, но в остальном все, что вы видите на изображении, является частью Ро Змееносца. Видно около 50 молодых звезд, и почти все они размером с Солнце или меньше.

Фотография Ро Змееносца, сделанная Уэббом.

По данным НАСА, более темные области изображения представляют собой плотный газ, который скрывает крошечные зачатки протозвезд. В конце концов, звезды среднего размера становятся достаточно большими, чтобы вырваться из молекулярный кокона. Красные полосы в верхней части изображения показывают облака раскаленного молекулярного водорода, вытекающие из одной из этих новоиспеченных звезд. Звезда в центре изображения выделяется, потому что она единственная значительно больше Солнца. Этот объект, известный как S1, образовал своеобразный пузырь в облаке благодаря своему интенсивному ультрафиолетовому излучению. НАСА также отмечает, что Уэбб обнаружил туманные тени вокруг некоторых звезд, что говорит о том, что они уже формируют протопланетные диски.

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Первый год работы "Уэбба" был фантастическим, и впереди у него еще много интересного. Первоначально НАСА ожидало, что Уэбб проработает десять лет, прежде чем у него закончится топливо, и он больше не сможет поддерживать свою орбиту вокруг точки Лагранжа L2. Однако ракета-носитель Ariane 5, уже снятая с производства, выполнила запуск настолько идеально, что Уэббу не потребовалось расходовать топливо для корректировки своей орбиты. НАСА теперь ожидает, что Уэбб будет предоставлять невероятные изображения и научные данные в течение 20 лет. Один год позади, осталось девятнадцать.

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#наса #космический телескоп джеймс уэбб #ро змееносца
Источник: nasa.gov
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