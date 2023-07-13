Эта неудача может затормозить разработку ракет New Glenn компании Blue Origin, а также проекта ULA Vulcan.

Компания Blue Origin столкнулась с трудностями в процессе производства высокомощных ракетных двигателей BE-4. Во время испытаний двигателя BE-4 в конце прошлого месяца он взорвался с громким шумом. Blue Origin не объявляла об аварии публично, но после утечки информации подтвердила факт потери двигателя. Этот инцидент может задержать не одну, а две ракетные программы.

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BE-4 — это двигатель закрытого цикла, работающий на жидком кислороде и метане, принцип действия которого очень похож на новый двигатель Raptor компании SpaceX. Тем не менее, BE-4 (см. выше) даже больше и мощнее, чем Raptor, и по оценкам, имеет тягу 230 000 кг по сравнению с 220 000 кг в последних версиях Raptor. SpaceX использует шесть двигателей Raptor на Starship и еще 32 двигателя на первой ступени. Blue Origin требуется семь двигателей для каждой из будущих ракет New Glenn, но в отличие от SpaceX, Blue Origin также продает свои двигатели другим компаниям.

Blue Origin поставляет компании United Launch Alliance (ULA) двигатели BE-4 для использования на ракете Vulcan (Вулкан). Для каждого запуска этой ракеты потребуется пара двигателей BE-4, дополненных твердотопливными ускорителями. ULA разработала "Вулкан" как одноразовую ракету-носитель, а это означает, что оборудование не будет ремонтироваться для повторного использования. Таким образом, Blue Origin должна производить десятки двигателей BE-4 ежегодно для обслуживания своего ракетного парка и "Вулкан" компании ULA.

Взрыв был заснят на видео, но не опубликован — источники сообщают CNBC, что видели кадры взрыва BE-4 во время испытаний на заводе компании в Техасе. Сообщается, что сильный взрыв, который произошел через 10 секунд после статического огневого испытания, унес с собой большую часть испытательного стенда. Blue Origin подтвердила, что предупредила ULA об инциденте, как только он произошел, и проводит полное расследование. Blue Origin намекнула, что уже определила «приблизительную причину».

Ракета Vulcan на испытательном стенде.

Компании ULA несколько раз приходилось откладывать первый запуск "Вулкана". В настоящее время пара двигателей BE-4 для первого "Вулкана" смонтирована и готова к запуску, и компания отмечает, что двигатели прошли проверку. Однако в начале этого года ULA потеряла вторую ступень "Вулкана" во время структурных испытаний. По оценкам компании, "Вулкан" может полететь в конце 2023 года, но, возможно, она захочет провести еще одну проверку двигателей после того, как Blue Origin установит причину взрыва.

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И New Glenn, и "Вулкан" уже имеют ряд контрактов на запуски, заключенных благодаря самому Джеффу Безосу. Обе компании будут работать над запуском мегагруппы Amazon Project Kuiper в ближайшие годы. Эта сеть будет конкурировать со Starlink от SpaceX за предоставление доступа к Интернету по всему миру. Многоразовая ракета New Glenn будет необходима, если Безос хочет не отставать от SpaceX, но пока нет оценок того, когда эта ракета поднимется в небо.