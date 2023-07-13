Сфера здравоохранения - одна из самых рискованных для внедрения искусственного интеллекта, но Google уверена, что Med-PaLM 2 справится с этой задачей.

Компания Google теперь покоряет рынок здравоохранения с помощью нейросети Med-PaLM 2, которая является разновидностью языковой модели PaLM 2. Благодаря партнерству с частной организацией "The Mayo Clinic" чат-бот с искусственным интеллектом вскоре будет помогать врачам и их административному персоналу в решении таких трудоемких задач, как поиск медицинских карт и рутинные медицинские вопросы.

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Клиника Майо тестирует Med-PaLM 2 с апреля, об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник газетой The Wall Street Journal (TWSJ). PaLM 2 является последней версией оригинального PaLM от Google, которая поддерживает множество инструментов искусственного интеллекта, от Bard (генеративный бот, похожий на ChatGPT) до Gecko (mini-PaLM 2, предназначенный для локальной работы на смартфоне пользователя). По данным Google, нейросеть Med-PaLM 2 отличается тем, что не предназначена для работы в различных отраслях. Вместо этого она проходит обучение на экзаменах по лицензированию медицинской деятельности, что, по мнению Google, дает ей достаточно знаний для надлежащего обслуживания пациентов и персонала.

Существует не так много общедоступной информации о том, что будет делать Med-PaLM 2, поэтому журналисты TWSJ обратились в клинику Майо за более подробной информацией. Представитель клиники рассказал, что Med-PaLM 2 может «вести беседы по вопросам здравоохранения» и «генерировать ответы на медицинские вопросы». Кроме того, она будет помогать обрабатывать данные, получая документы и, по словам самой Google, "находить необходимую информацию в сложных и неструктурированных медицинских текстах".

Иллюстрация Med-PaLM 2 от Google.

Сфера здравоохранения — одна из самых рискованных отраслей, в которых можно внедрить искусственный интеллект. Генеративный ИИ (включая Bard от Google и ChatGPT от OpenAI) уже известен тем, что выдумывает источники и распространяет дезинформацию. Когда люди обращаются к поставщику медицинских услуг, такому как клиника Майо, в моменты беспокойства, невозможно сказать, насколько легко они примут информацию или медицинский совет, которые явно неверны. Любая платформа, которая собирает медицинские записи от имени человека, также имеет неотъемлемые последствия для конфиденциальности. Однако Med-PaLM 2 предположительно будет шифровать данные пациентов, чтобы сделать их недоступными для Google.

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Клиника Майо зарекомендовала как продвинутая организация, которая внедряет самые передовые технологии здравоохранения (и неизбежное сокращение человеческого персонала). В прошлом месяце организация анонсировала SPIN-AI, алгоритм глубокого обучения, который анализирует генетические данные клетки, чтобы реконструировать ее структуру. Ученые из Центра индивидуальной медицины клиники Майо и Комплексного онкологического центра клиники Майо стремятся использовать этот инструмент для изучения причин заболевания и новых методов лечения. В рамках другого партнерства с Google исследователи изучают, как искусственный интеллект может повысить эффективность лучевой терапии. Клиника Майо даже создала собственную сеть распространения данных, которая обменивается анонимной медицинской информацией с другими медицинскими центрами в надежде создать медицинские инструменты на базе искусственного интеллекта.