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Спутники Starlink меняли свой курс 25 000 раз за последние 6 месяцев, чтобы избежать столкновений
Половина всех маневров уклонения Starlink приходятся на период с 1 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года.

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Когда SpaceX начала запускать первый рой спутников Starlink в 2019 году, на орбите Земли было всего 2000 действующих спутников. Сегодня это число превышает 6000, причем SpaceX контролирует более 4000 из них. По мере того, как пространство вокруг Земли становится все более тесным, вероятность столкновения возрастает. Новые данные, опубликованные организацией FCC, показывают, насколько серьезной может стать эта проблема. За последние шесть месяцев SpaceX была вынуждена перенаправлять свои спутники, чтобы избежать столкновений, более 25 000 раз.

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С одной стороны, приятно знать, что SpaceX старается предотвратить близкие сближения орбитальных объектов. Однако 25 000 маневров уклонения всего за шесть месяцев — это много. Это составляет 137 маневров каждый день. В отчете FCC также приводится общее количество зарегистрированных маневров уклонения за все четыре года существования Starlink: 50 000.

Общее количество маневров уклонения является внушительным и тревожным само по себе, но наиболее тревожной частью является быстрое увеличение числа близких столкновений. SpaceX запустила свой "мегарой" так быстро, что почти за одну ночь стала крупнейшим спутниковым оператором в мире. SpaceX провела относительно небольшое количество маневров на раннем этапе, но их количество резко возросло: 50% от общего числа в 2023 году.

Серия аварийных ситуаций в первые годы существования Starlink побудила Европейское космическое агентство призвать к усилению контроля за космическим движением. NASA и SpaceX договорились о чем-то подобном в 2021 году, но это соглашение было заключено, когда Starlink состоял всего из 1 000 спутников. С таким количеством спутников трудно предугадать, что может случиться, и это только начало. Space.com сообщает, что скорость маневров увеличивается в геометрической прогрессии, удваиваясь каждые шесть месяцев.

SpaceX будет использовать готовящуюся к запуску ракету Starship для развертывания большинства из 7500 новых спутников, одобренных FCC.

SpaceX получила одобрение FCC на запуск еще 7 500 спутников, и компания сообщила о том, что в конечном итоге их число достигнет 42 000. Тем временем Amazon планирует развернуть свою интернет-спутниковую сеть Kuiper, и более мелкие компании скоро получат более дешевый и легкий доступ к космосу, поскольку SpaceX и другие аэрокосмические компании совершенствуют многоразовые транспортные средства.

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Илон Маск пообещал, что перенаправит спутники, если есть хотя бы небольшая вероятность столкновения, поэтому мы сейчас не говорим о 25 000 предотвращенных столкновений, а потенциальных сотнях тысяч аварийных ситуаций. Спутники будут все чаще превышать критический уровень близости по мере расширения сети. Даже однократное столкновение в космосе на высокой скорости будет иметь катастрофические последствия, разбрасывая обломки, которые могут повредить или уничтожить другие спутники. Существует даже теоретический результат, называемый синдромом Кесслера, когда цепная реакция столкновений космического мусора сделает низкую околоземную орбиту недоступной для полетов. Протоколы маневров уклонения будут иметь важное значение, поскольку в ближайшие годы количество спутников вырастет на тысячи или даже десятки тысяч. В противном случае космические миссии станут еще более рискованными, чем они уже есть.

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#илон маск #spacex #starlink #спутниковый интернет #спутники starlink #низкая околоземная орбита
Источник: techcrunch.com
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Спутники Starlink уклонялись от столкновений более 25 000 раз за полгода
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