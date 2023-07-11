Сфера составит конкуренцию IMAX в области иммерсивных развлечений.

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Лас-Вегас известен своими роскошными развлечениями, но уже в этом сентябре он сможет похвастаться чем-то совершенно новым: самой большой сферой в мире, которую смог построить человек. Сфера, расположенная у Венецианского отеля и разработанная в партнерстве с Madison Square Garden, имеет более 5 миллионов светодиодов и будет проецировать изображения внутри и снаружи своего огромного круглого корпуса. Компания, обслуживающая эту сферу, запустила ее для предварительного просмотра 4 июля. На ней были показаны мигающий глаз, баскетбольный мяч, Земля и, конечно же, американский флаг.

Сфера визуально впечатляет, но и цифры, стоящие за ней, также поражают воображение. По данным TechSpot, она состоит из 1,2 млн. светодиодных блоков, каждый из которых содержит 48 отдельных светодиодов. Компания, разработавшая сферу, утверждает, что светодиодная поверхность имеет площадь 176 784 квадратных метров и настолько большая и яркая, что ее можно увидеть из космоса. Внутреннее пространство сферы будет использоваться для развлечения гостей и пока официально не раскрывается, но оно очень большое. Ее высота составляет 111 метров, ширина - 157 метров, а "медиаплощадка" размером с четыре футбольных поля, что составляет 48 770 кв. метров доступного для просмотра контента. Также внутри сферической арены есть 17 385 сидячих мест и пространство для почти 20 тысяч стоячих зрителей.





Изображения, проецируемые внутри сферы, будут иметь разрешение 16K в обоих направлениях (вертикальном и горизонтальном). Компания Sphere Entertainment, создавшая "Сферу", утверждает, что она провела расчеты, чтобы обеспечить четкость изображения, учитывая его округлую конструкцию. Компания утверждает, что использует специальные камеры для съемки контента в сверхшироком формате, а затем с помощью стереографической проекции делает его четким и сфокусированным независимо от того, где находится зритель.

Помимо визуальных эффектов, большое внимание было уделено звуковой и тактильной сторонам. В Sphere установлено 160 000 динамиков, которые воспроизводят звук на каждом месте в зале. Компания рассказала, что для того, чтобы избежать "рассеивания звука" на сферической арене, она провела множество математических вычислений, благодаря которым каждое место будет иметь кристально чистое объемное звучание. Кроме того, 10 000 зрителей смогут насладиться "4D-контентом", поскольку "Сфера" способна воссоздавать порывы ветра со скоростью до 225 км в час, изменять температуру и распылять различные запахи.

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Контент "Сферы", судя по всему, будет похож на IMAX, поскольку одним из первых ее фильмов будет "Открытка с Земли" режиссера Даррена Аронофски. Стоимость билетов варьируется от 49 до 199 долларов в зависимости от дня и времени проведения мероприятия. Также будет транслироваться концерт группы U2 под названием U2:UV Achtung Baby Live at Sphere, который станет первым живым выступлением группы за последние четыре года. На момент публикации оставшиеся билеты стоят 501,35 доллара, а билеты на первые несколько концертов уже распроданы.