На данный момент марсоход бездействует, но он успел передать важные данные, которые помогли сделать важное открытие на Марсе.

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Китайский марсоход "Zhurong" в настоящее время находится на поверхности Марса — по крайней мере, там его видели в последний раз. Напомню, что этот марсоход, работающий на солнечных батареях, не проснулся после долгой марсианской зимы, и пока неясно, проснется ли он вообще. Тем не менее, Китайское национальное космическое управление (CNSA) располагает огромным количеством научных данных, полученных в ходе этой миссии, и именно так команда обнаружила свидетельства, указывающие на радикальное изменение марсианского климата несколько сотен тысяч лет назад.

Современный Марс является большой холодной пустыней, защищенной тонкой атмосферой из углекислого газа. Средняя температура на Марсе составляет около -63 градусов по Цельсию, и на нем есть ледяные шапки из замороженного углекислого газа и воды. Теперь стало известно, что до последнего климатического изменения на планете было еще холоднее. "Zhurong" передал данные о морфологии дюн на поверхности, которые могут свидетельствовать о том, что последний ледниковый период на Марсе внезапно закончился 400 тысяч лет назад.

"Zhurong" был специально разработан для проведения такого рода геологического анализа с использованием широкого набора инструментов для столь малого марсохода. Китайская команда использовала мультиспектральные камеры, спектрофотометры, магнитные датчики и радар Zhurong; а затем добавила спутниковые фотографии очень высокого качества с орбитального зонда Tianwen-1. Ученые пришли к временному промежутку в 400 000 лет, определив, сколько ударных кратеров было обнаружено на вершинах дюн.

Согласно недавно опубликованному исследованию, были получены убедительные доказательства изменения климата на Равнине Утопии, которая находится в восточной части северного полушария Марса. Ледниковые периоды на Марсе сопровождаются масштабным расширением ледяных шапок, как и на Земле, но средняя температура поверхности планеты в этот период сильно изменяется из-за повышения температуры на полюсах и перемещения водяного пара. Ученые обнаружили, что современные дюны образовались совсем под другим углом в отличии от древних дюн. Все это означает, что направление ветра в средних широтах сильно изменилось. Полученные данные свидетельствуют о том, что 400 тысяч лет назад преобладающие ветра сместились на 70 градусов. Это привело к разрушению дюн, образовавшихся в ледниковый период. Со временем ветер планеты стер дюны, превратив их в длинные темные хребты (известные как поперечные эоловые хребты), которые сегодня пересекают большую часть планеты.

Поперечные эоловые хребты запечатленные орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter.

Ученые считают, что ледниковые периоды на Марсе являются результатом циклов Миланковича, которые вызывают изменения осевого наклона планеты из-за гравитационного взаимодействия с Солнцем и большими планетами. Во время ледникового периода, который, как сейчас считается, длился от 2,1 млн. до 400 тыс. лет назад, угол поворота планеты изменялся от 15 до 35о. Сегодня Марс вращается под углом около 25 градусов, что немного больше, чем 23,5 градуса у Земли. Когда наклон изменился 400 тысяч лет назад, климат сразу же начал меняться.

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Ученые обнаружили поперечные эоловые хребты по всему Марсу, но до сих пор не было объяснения их появлению. Команда CNSA считает, что лучшее понимание местности и истории Марса поможет будущим миссиям исследовать его более эффективно. Даже если "Zhurong" никогда не проснется, для науки он успел сделать значительный вклад.