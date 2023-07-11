Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Осьминоги тоже видят сны: ученые зафиксировали у них 2 стадии сна, как у людей и других позвоночных
Осьминогам снятся сны, поэтому они меняют свой цвет во время фазы быстрого сна.
рекомендации
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает

реклама

Ученые долгое время считали позвоночных единственными существами, способными погружаться в фазу быстрого сна или фазу быстрого движения глаз - стадию, в которой мы чаще всего видим сны. Однако, как и в случае с другими когнитивными феноменами, ранее приписываемыми человеку и другим приматам, оказалось, что осьминоги также могут видеть сны. Новое исследование показало, что эти слизкие морские обитатели чередуют как минимум две стадии сна, одна из которых может способствовать появлению сновидений.  

Стремясь лучше понять когнитивные процессы осьминогов, ученые из Окинавского института науки и технологий в Японии поместили зонды в мозг нескольких осьминогов вида Octopus laqueus. Затем они пождали, пока осьминоги уснут. Когда глаза осьминогов были закрыты и они лежали плашмя на дне аквариума, исследователи осторожно прикасались к им и по замедленному времени реакции подтверждали, что они спали. 

Для мониторинга активности в различных отделах мозга осьминогов использовался локальный полевой потенциал (LFP), то есть электрический потенциал, регистрируемый между нейронами. Хирургически имплантированные зонды были направлены на верхние лобные и вертикальные доли осьминогов - области, жизненно важные для памяти и обучения. Сначала исследователи наблюдали период относительного затишья, в течение которого активность практически не наблюдалась. Затем они фиксировали то, что обычно называют «сонным веретеном». Этот вид мозговых волн, возникающих быстро и близко друг к другу, свидетельствует о небыстром движении глаз, или "медленном" сне.

Примеры того, как осьминоги меняли цвет во время быстрого сна. 

У людей медленный сон часто сменяется быстрым сном (если у нас есть время и достаточно комфортные условия). Похоже, что это произошло с осьминогами в эксперименте исследователей. Записи LFP показали быстрое увеличение активности, имитирующее то, что мозг осьминогов обычно производил во время бодрствования. Исследователи даже видели, как осьминоги меняют цвет, а это означает, что хроматофоры в их коже могли быть вызваны какой-то формой памяти — возможно, даже сном.

рекомендации
-45000р на Xiaomi 12 Pro
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
Круто подешевел iPhone 14 Plus
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Потребуются дополнительные исследования, чтобы определить, видят ли осьминоги такие же сны, как люди. На данный момент исследования на Окинаве в достаточной степени показывают, что Octopus laqueus может переключаться между двумя разными стадиями сна, что делает их первыми известными беспозвоночными, которые делают это.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#наука #зоология #осьминог #фаза быстрого сна #octopus laqueus
Источник: nature.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Учёные подсчитали, сколько всего людей проживало на Земле за всю историю существования человечества
Изучение навыков предков помогло американским ученым создать инновационный скотч
Британские ученые исследовали поведение роя пчел для применения в обучении ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появилось фото правил ЧВК "Вагнер", подписанных Пригожиным в 2014 году
35
Илон Маск объяснил, почему Украина остерегается начать контрнаступление основными силами
23
Спецназ ВСУ пытался добраться до сбитой Storm Shadow, но секреты ракеты достанутся инженерам РФ
26
Народную GeForce GTX 1650 протестировали в тяжелых ААА-играх — стабильные 50+ FPS во всех проектах
12
Leopard ВСУ впервые появился на Луганской ЛБС и уклонился от боя с российским танком, отступив
6
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения колонны бронетехники ВСУ огнём артиллерии и минами
5
Tele2 закроет в России несколько сотен магазинов
1
AMD планировала использовать испарительную камеру для процессоров Zen 4
1
В «Ростехе» сообщили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» уже выпускаются серийно
4
WSJ: Украинское контрнаступление заглохло из-за дефицита танков, бронемашин и снарядов
5
Economist: ВСУ после неудач в начале наступления рискуют саперами для обезвреживания мин
3
Министры иностранных дел Турции и России обсудили 'зерновую сделку' и ситуацию на Украине
1
США возмущены опасными манёврами пилотов истребителей Су-35 и Су-27 РФ над Сирией и Чёрным морем
5
Видео: вертолёты Ка-52 и штурмовики Су-25 уничтожают военную технику ВСУ в рамках отражения наступления
+
Песков назвал нарушением договорённостей передачу Киеву командиров «Азова»
2
Оверклокер купил несуществующий SSD Samsung 980 EVO 4 Тбайт за 40 евро и протестировал его
22
Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС
2
Отражая наступление, ВС РФ за сутки подбили без малого 40 единиц военной техники ВСУ
2
В первых тестах предполагаемый Intel Core i7-14700K быстрее 13700K до 18%
2
Генсек НАТО заявил, что страны-члены альянса займут в Вильнюсе «единую позицию» по Украине
5

Популярные статьи

Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути
53
8 экономических стратегий и градостроительных симуляторов на ПК, в которые можно играть бесконечно
17
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 2
28
Как я пережил операцию по удалению доброкачественной опухоли (гигромы) на запястье - впечатления
30
Мои впечатления от игры Dark Souls Remastered. Часть 1
8
Простой способ скачать любое видео на youtube
18
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июля
1
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
13
Почему в США растёт количество случаев мочекаменной болезни у детей
5
Лидер словацкой оппозиции: Украина в НАТО – прямой путь к Третьей мировой войне
4

Сейчас обсуждают

ensiferum76
14:58
Может быть отсутствие SSE4.2 ?
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
Лев корл
14:58
Будь как дома путник я ни в чем не откажу...))))
Инопресса: ВСУ захватили семь деревень и праздуют, про возврат Крыма уже никто и не вспоминает
Eisbrecher
14:56
Спасибо за контент! Огромная работа.
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
Marc Crass
14:56
М-да, тыщу баксов за сие... Про рублёвые цены и говорить нечего.
Собираем игровой компьютер на процессоре и видеокарте от Intel, которого хватит для игр еще на 5 лет
Глеб Горбунов
14:53
Кинжал тестируется в СВО. 🤔 А раньше он выпускался с целью ведения научно-исследовательских и конструкторских работ. Теперь уже вышли в твёрдую серию И можем продолжать тестировать. Главное это то, ...
В «Ростехе» сообщили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» уже выпускаются серийно
R_baron
14:53
Чтото я не верю что 12400 на 5лет хватит, мой 10400 отыквился за 2 года)
Собираем игровой компьютер на процессоре и видеокарте от Intel, которого хватит для игр еще на 5 лет
хахахер
14:49
пелоси была любовницей кеннеди по молодости
Лексус и Вован спросили у Киссинджера, кто убил Кеннеди, кто на самом деле взорвал Северные потоки
vaschar37
14:49
Можно сравнить энергоэффективный Xeon e5450 на 775 с Core i7 2600k
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
Кызахстанчево
14:48
а если казахи к макорону на танках подедут и начнут разембаум
Экс-аналитик Пентагона: США хотят избавиться от запасов кассетных боеприпасов
Джон Ренбо
14:48
Мать Асус говнище, у меня такая ,при включении секунд 5 раскручивает вентиляторы и ничего не происходит. МСИ сразу начинают загрузку.
Собираем игровой компьютер на процессоре и видеокарте от Intel, которого хватит для игр еще на 5 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем