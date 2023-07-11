Осьминогам снятся сны, поэтому они меняют свой цвет во время фазы быстрого сна.

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Ученые долгое время считали позвоночных единственными существами, способными погружаться в фазу быстрого сна или фазу быстрого движения глаз - стадию, в которой мы чаще всего видим сны. Однако, как и в случае с другими когнитивными феноменами, ранее приписываемыми человеку и другим приматам, оказалось, что осьминоги также могут видеть сны. Новое исследование показало, что эти слизкие морские обитатели чередуют как минимум две стадии сна, одна из которых может способствовать появлению сновидений.

Стремясь лучше понять когнитивные процессы осьминогов, ученые из Окинавского института науки и технологий в Японии поместили зонды в мозг нескольких осьминогов вида Octopus laqueus. Затем они пождали, пока осьминоги уснут. Когда глаза осьминогов были закрыты и они лежали плашмя на дне аквариума, исследователи осторожно прикасались к им и по замедленному времени реакции подтверждали, что они спали.

Для мониторинга активности в различных отделах мозга осьминогов использовался локальный полевой потенциал (LFP), то есть электрический потенциал, регистрируемый между нейронами. Хирургически имплантированные зонды были направлены на верхние лобные и вертикальные доли осьминогов - области, жизненно важные для памяти и обучения. Сначала исследователи наблюдали период относительного затишья, в течение которого активность практически не наблюдалась. Затем они фиксировали то, что обычно называют «сонным веретеном». Этот вид мозговых волн, возникающих быстро и близко друг к другу, свидетельствует о небыстром движении глаз, или "медленном" сне.

Примеры того, как осьминоги меняли цвет во время быстрого сна.

У людей медленный сон часто сменяется быстрым сном (если у нас есть время и достаточно комфортные условия). Похоже, что это произошло с осьминогами в эксперименте исследователей. Записи LFP показали быстрое увеличение активности, имитирующее то, что мозг осьминогов обычно производил во время бодрствования. Исследователи даже видели, как осьминоги меняют цвет, а это означает, что хроматофоры в их коже могли быть вызваны какой-то формой памяти — возможно, даже сном.

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Потребуются дополнительные исследования, чтобы определить, видят ли осьминоги такие же сны, как люди. На данный момент исследования на Окинаве в достаточной степени показывают, что Octopus laqueus может переключаться между двумя разными стадиями сна, что делает их первыми известными беспозвоночными, которые делают это.