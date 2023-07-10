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Sega отказывается от блокчейн-игр, поскольку игры с возможностью заработка скучные
Главный исполнительный директор Sega подтвердил, что компания отказалась почти от всех своих планов в отношении web3.
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Несколько лет назад NFT-мания почти захватила Интернет: нельзя было и пяти минут провести в сети, чтобы не увидеть скучающую обезьяну (NFT проданное за $3,4 млн) или другой цифровой актив по невероятной цене. Разработчики игр довольно быстро заинтересовались блокчейн-технологиями, и одной из крупнейших компаний, которая заявила о своей нацеленности на блокчейн, была Sega. Что же могло измениться за несколько лет?! В недавнем интервью Bloomberg главный операционный директор Sega сказал, что компания отказывается от большинства своих планов в области NFT, и напоследок добавил, что блокчейн-игры являются "скучными".

Заявление компании Sega в поддержку блокчейна было сделано в 2021 году, когда она подтвердила партнерство с компанией Double Jump Tokyo для создания NFT из своих самых известных франшиз и внедрения их в будущие игры. Можно было бы упрекнуть Sega в несдержанных обещаниях, но в 2021 году NFT были повсюду, и многие люди разбогатели, продавая их. Рынок NFT пережил стремительный спад в конце весны 2022 года, когда криптовалютные компании начали рушиться из-за сочетания неправомерных действий и просто плохого дизайна.

К счастью для Sega, она не спешила внедрять блокчейн-контент, и сейчас вряд ли есть причины для этого. По словам со-главного операционного директора Сюдзи Утсуми, Sega пересматривает вопрос о том, будет ли технология блокчейна когда-либо иметь смысл в играх. «Проводить время в играх, которые приносят заработок, довольно скучные», — сказал Утсуми Bloomberg News. «Какой смысл, если игры не доставляют удовольствия?»

Падение цен на криптовалюту в 2022 году также сигнализировало о снижении интереса.

Во время криптовалютного бума появилось множество игр "web3", большинство из которых были привязаны к покупкам NFT как к механизму допуска. Если вы хотели находиться в виртуальном мире, вам нужно было купить в нем что-нибудь. Многие из этих игр также предлагали игрокам возможность зарабатывать криптовалюту с помощью так называемых схем «играй, чтобы заработать», но такой вид гринда не приносит удовольствия геймерам — как отмечает Утсуми, это просто не весело. Что-то похожее вы можете увидеть во многих бесплатных мобильных играх, в которых есть премиальные валюты, которые стоят реальных денег. Таким образом, вложение большего количества денег — единственный способ добиться прогресса.

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На данный момент Sega не полностью отказалась от NFT, но наиболее известные франшизы больше не будут использоваться в криптовалютных махинациях. Известно, что компания по-прежнему будет разрешать третьим сторонам создавать крипто-токены на основе некоторых из ее менее известных игр, таких как Virtua Fighter и Three Kingdoms.

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#криптовалюта #sega #nft #web3 #блокчейн-игры
Источник: bloomberg.com
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