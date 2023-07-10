Компания разместила на своем сайте небольшое сообщение о прекращении всех коммерческих и исследовательских проектов.

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Несколько недель назад интернет был потрясен новостью о том, что во время исследования затонувшего «Титаника» пропал частный подводный аппарат компании OceanGate со знаковым названием «Титан». Береговая охрана Соединенных Штатов позже подтвердила, что подводная лодка затонула из-за нарушения целостности конструкции лодки, что привело к мгновенному взрыву. После всей этой шумихи вокруг компании OceanGate, на ее сайте появилась информация, что она приостанавливает свою деятельность.

До этого происшествия компания OceanGate совершила несколько удачных глубоководных экспедиций на подводной лодке "Титан, но погружение, состоявшееся 18 июня, возможно, станет последним. На борту подлодки находились генеральный директор OceanGate Стоктон Раш и четыре пассажиров-клиента. Связь была потеряна через 1 час 45 минут после начала экспедиции, в это время гидролокационные станции зафиксировали громкий хлопок. Спасательные бригады вели поиски в течение нескольких дней, но теперь выяснилось, что все пятеро находившихся на борту погибли при разрушении корпуса под давлением. Возможно, они даже не успели понять, что случилось, поскольку невероятное давление за доли секунды раздавило все внутри подводного аппарата.

Компания хранила молчание с того момента, как береговая охрана подтвердила факт разрушения "Титана", а также обнаружила предполагаемых человеческих останков. Теперь на сайте OceanGate появилось сообщение о том, что компания приостановила свою деятельность. Сообщение написано мелким красным шрифтом в верхней части сайта рядом с контактной информацией. «OceanGate приостановила все исследовательские и коммерческие проекты», — говорится в сообщении. На момент публикации статьи сайт все еще был доступен, но его работоспособность резко упала, а несколько страниц с описанием экспедиций компании не открывались.

Уведомление о приостановлении деятельности на веб-сайте OceanGate.

Компанией OceanGate руководил бизнесмен и инженер Раш, который в тот день управлял подводной лодкой с помощью контроллера Logitech. Также на борту находились французский исследователь Поль-Анри Наргеоле, английский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Дауда Сулеман.

После взрыва на "Титане" появились сообщения о том, что сотрудники OceaGate пытались предупредить Раша об опасности, которой он подвергал пассажиров. Были проблемы с иллюминатором подлодки, которое было слишком тонким для такой глубины, кабелями, которые могли зацепиться за скалы или корпус Титаника, и многим другим. По имеющимся данным, Раш уволил директора компании по морским экспедициям Дэвида Локриджа, когда тот заговорил об этих проблемах.

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Звучит это так, будто под руководством Раша компания OceanGate проявила халатность и результатом стала гибель самого бизнесмена и его клиентов. Семьи погибших миллиардеров имеют в своем распоряжении огромные ресурсы для подачи судебных исков, а их как известно на борту "Титана" было двое. OceanGate, несомненно, ожидает жесткий судебный процесс, так что прекращение экспедиций, возможно, единственное, что остается сейчас сделать.