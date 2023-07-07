Пройдут годы, прежде чем JUICE достигнет своей цели, но введение в эксплуатацию приборов позволило получить удивительно классное изображение.

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В апреле Европейское космическое агентство (ЕКА) запустило миссию JUpiter ICy Moons Explorer (JUICE), целью которого является исследование трех ледяных спутников Юпитера. Команда сообщает, что приборы космического аппарата уже включены и работают нормально. Этот космический аппарат оснащен множеством антенн, камер и лазерных датчиков, которые должны изучить спутники на наличие жизни. ЕКА опубликовало первые данные в ультрафиолетовом излучении, открывающие захватывающий вид на Млечный путь и за его пределами.

Ожидается, что JUICE достигнет Юпитера летом 2031 года, поэтому пройдет некоторое время, прежде чем инструменты корабля смогут выполнять работу, для которой они были созданы. ЕКА потратило первые несколько недель миссии на обеспечение работоспособности всех 10 инструментов, включая ультрафиолетовый спектрограф (UVS). Этот прибор, разработанный и поддерживаемый Юго-Западным научно-исследовательским институтом (SwRI), немного меньше микроволновой печи и весит чуть более 18 кг. Миссия направлена на изучение спутников Европа, Ганимед и Каллисто на наличие признаков того, что они могут поддерживать жизнь, а также исследовать юпитерскую систему как “эталонную” среди газовых гигантов в нашей солнечной системе и за ее пределами.

20 июня команда SwRI впервые открыла апертуру UVS для сбора ультрафиолетовых данных из космоса. Изображение ниже — результат этих первых наблюдений, показывающее, что система работает так, как предполагалось. Этот узкий участок неба может показаться не очень впечатляющим, но внешность может быть обманчивой. Слева UVS заснял звезды из других мест Млечного Пути, которые в УФ-диапазоне кажутся очень яркими. Облачная структура справа находится дальше — Большое Магелланово Облако, галактика-спутник, которая вращается вокруг Млечного Пути на расстоянии более 150 000 световых лет.

Команда ЕКА в восторге от того, что UVS может делать снимки самостоятельно, но система может стать еще более полезной при совместной работе с космическим кораблем Europa Clipper. Этот космический корабль будет запущен только через год, но возможно прибудет к Юпитеру примерно в то же время, что и JUICE. У Clipper будет аналогичный ультрафиолетовый прибор Europa-UVS.

«Наличие двух инструментов UVS, производящих измерения в системе Юпитера примерно в одно и то же время, откроет захватывающие дополнительные научные возможности», — сказал Курт Ретерфорд из SwRI, который работает с обоими инструментами UVS.

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JUICE — это первая миссия ЕКА «такого масштабного уровня» в рамках программы Cosmic Vision. Предстоящие миссии того же уровня включают рентгеновскую обсерваторию Athena, запланированную на середину 2030-х годов, и детектор гравитационных волн LISA. Недавно запущенная миссия Euclid относится к среднему уровню программы Cosmic Vision.