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Одной из самых главных проблем, связанных с электромобилями, заключается в нехватке материалов для изготовления их аккумуляторов. Такие минералы, как кобальт и никель, логично являются ключевыми элементами никель-кобальт-алюминиевых (NCA) аккумуляторов. Они достаточно редкие, что побудило автопроизводителей перейти от NCA к литий-железо-фосфатным аккумуляторам (обычно называемые LFP). Но и у LFP тоже есть трудности с поставками, особенно когда другие отрасли, такие как производство удобрений и батарей для солнечных панелей, борются за одни и те же ресурсы.
Недавно открытое месторождение фосфатного сырья может помочь решить некоторые из этих проблем с поставками на ближайшие несколько десятилетий. Горнодобывающая компания Norge Mining обнаружила на юго-западе Норвегии месторождение фосфатного сырья объемом 77,1 миллиарда тонн, что, по оценкам экспертов, позволит покрыть потребности в аккумуляторах для электромобилей, солнечных батареях и удобрениях в течение примерно 50 лет.
Большая часть добываемого в мире фосфатного сырья используется для создания коммерческих удобрений. В результате промышленной химической переработки получается ортофосфорная кислота - форма фосфата, которую могут потреблять растения. Она помогает развитию корней и созреванию растений в сельскохозяйственных угодьях. Когда фосфатное сырье не используется для этих целей, оно применяется для получения очищенной фосфорной кислоты (ОФК), которая затем нагревается с солями железа и лития. Полученный LFP в конечном итоге находит свое применение в аккумуляторных батареях для электромобилей и солнечных панелей.
Лидеры по добыче фосфатов предупредили, что дефицит минералов может поставить под угрозу рынок LFP уже к 2026 году. Только 10% мировых запасов фосфоритов используются для создания ОФК, что приводит к ограничению поставок на растущие рынки электромобилей и солнечной энергии. «Нынешние производители ОФК никак не могут продолжать производство без нового сырья», — заявил в прошлом месяце Mining.com генеральный директор First Phosphate Джон Пассалаккуа. «А для производства большого количества очищенной фосфорной кислоты это сырье должно быть магматической породой. Возможный дефицит может начаться к 2026 году и стать действительно серьезным к 2028 году».
Ожидается, что месторождение, обнаруженное в Норвегии, снимет эти опасения и окажет меньшее воздействие на окружающую среду, чем фосфор, импортируемый из Азии. Генеральный директор компании Norge Mining утверждает, что фосфорное сырье, которое добывается в Азии, сильно загрязняет окружающую среду, потому что там сильно устарели экологические стандарты для горнодобывающей промышленности. Таким образом, сокращение потребности в импорте материалов из Азии снизит выбросы углерода в результате производства фосфатов.
В настоящее время Norge Mining получает необходимые разрешения на добычу полезных ископаемых, чтобы запустить в производство массивное месторождение. Хотя норвежское правительство согласилось ускорить реализацию сырьевых проектов на территории страны, Norge Mining должна предоставить отчеты об экономической целесообразности и безопасности, прежде чем начнется следующий этап.