Ученые обнаружили изотопы в метеоритах, которые указывают на время взрывов в прошлом Солнца.

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По мере того, как астрономы все больше узнают о бурной и жестокой природе Вселенной, нас успокоили тем, что на нашем космическом заднем дворе нет звезд, угрожающих стать сверхновыми. Однако так было не всегда. Новый анализ метеоритов предполагает, что наша Солнечная система, возможно, пережила взрыв сверхновой миллиарды лет назад. Так как же выжило Солнце?

В настоящее время наша Солнечная система изолирована от других звезд. Ближайшая звезда, Проксима Центавра, находится на расстоянии 4,2 световых года. Однако звезды не появляются из ниоткуда, они формируются внутри молекулярных облаков, где пыль и газ медленно сливаются, набирая массу, пока не начнется ядерный синтез. Со временем эти звездообразующие области истощаются, а созданные ими звезды отдаляются друг от друга. Самые плотные части этих облаков, где пересекаются многочисленные нити газа, создают звезды, намного большие, чем Солнце. Это может стать проблемой для таких звезд как Солнце, поскольку такие объекты существуют всего несколько миллионов лет, прежде чем в них закончится водород и они взорвутся.

Исследования, проведенные в Национальной астрономической обсерватории Японии, были посвящены изотопам, обнаруженным в древних метеоритах. Эти космические камни содержали небольшие включения (материал, заключенный в минерале), которые датируются рождением Солнечной системы. Команда под руководством астрофизика Дорис Арзуманян проанализировала данные включения и обнаружила свидетельства наличия короткоживущих радионуклидов (SLR), которые могли появиться в результате взрыва сверхновой. Эти материалы разлагаются за несколько миллионов лет, но оставляют устойчивые продукты распада, которые можно обнаружить и сегодня, сообщает Ars Technica.

Солнце могло сформироваться в молекулярном облаке, похожем на Ро Змееносца, которое находится на расстоянии 460 световых лет.

SLR могут образовываться в результате различных процессов, и вполне вероятно, что в первоначальном молекулярном облаке, породившем Солнце, было несколько SLR из источников, не связанных со сверхновыми, но вещества в образцах метеоритов имели очень специфический состав. Там было слишком много изотопа алюминия-26, поэтому SLR не могли просто попасть туда из межзвездной среды.

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Все это подтверждает идею о том, что миллиарды лет назад вблизи Солнца могла взорваться сверхновая. Наша Солнечная система, возможно, была спасена тем самым газом, который питал взорвавшуюся звезду. Команда обнаружила, что концентрация SLR соответствует скорее мягкому выбросу, чем масштабному катаклизму. Они предполагают, что молекулярное облако в то время было еще достаточно плотным, чтобы обеспечить безопасность Солнечной системы. Мы не знаем ни размера, ни расположения этой гипотетической звезды, но Солнце, возможно, чудом избежало разрушения, а свидетельства того взрыва все еще присутствуют в космических камнях.