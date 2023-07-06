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Google добавила в свою политику конфиденциальности сбор общедоступного контента для обучения ИИ
От сбора данных генеративным ИИ теперь никуда не деться.
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Это плохая неделя для тех, кто надеялся остаться нетронутым генеративным искусственным интеллектом. Всего через несколько дней после того, как на OpenAI подали в суд за кражу личных данных для обучения ChatGPT и DALL-E, Google подтвердила в своей политике конфиденциальности, что она теперь имеет право и действительно собирает открытые данные для обучения своих систем искусственного интеллекта. Ничто из того, что человек опубликовал публично, не является священным — если эту информацию видят пользователи интернета, значит Google заберет себе ее на сервер.

Google незаметно обновила свою политику конфиденциальности на выходных. Текста много, но если вы прокрутите страницу вниз, вы увидите небольшую заметку об искусственном интеллекте, которая вкратце гласит: «Компания Google будет собирать общедоступную информацию для обучения искусственного интеллекта. Все это якобы делается в ваших же интересах, чтобы Bard и другие продукты использующие функции искусственного интеллекта становились ещё лучше». Стоит уточнить, что общедоступная информация включает социальные сети, блоги, новостные материалы, комментарии, обзоры приложений, профили веб-сайтов, файлы cookie и другие действия в Интернете. Если определенное государственное учреждение или юрисдикция делает избранную информацию общедоступной через онлайн-базу данных, эта информация также может быть скопирована. 

Изменения в политике конфиденциальности, отраженные в разделе «Обновления». 

В своей старой политике конфиденциальности Google допускала только сбор и использование общедоступных данных для обучения своих «языковых» моделей, таких как PaLM. (PaLM - это большая языковая модель, которая используется в различных продуктах Google, от экспериментальных роботов до генеративных систем ИИ, таких как Bard.) Каждый процесс «принятия решений», которому подвергается PaLM, основан на огромных объемах данных, которые Google нашел во всех уголках Интернета. Теперь компания прямо заявляет, что эти данные могут и будут использоваться для обучения Google Translate, Bard и ее собственного пакета облачного ИИ. 

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Обновление политики разжигает все усиливающийся огонь вокруг того, как обучаются генеративные инструменты ИИ. Интернет-пользователи все больше осознают и расстраиваются из-за тенденции разработчиков генеративного ИИ использовать их данные без согласия. Хотя последние случаи, такие как предполагаемое использование OpenAI частных медицинских данных, (надеюсь) редки, некоторые беспокоятся о потенциальных последствиях того, что разработчики и хакеры будут беспрепятственно использовать данные людей, даже если они общедоступны. Проблема приобрела такую актуальность, что члены Конгресса и Международной ассоциации профессионалов в области конфиденциальности (IAPP) начали проверять, как генеративные модели ИИ обучаются и используются в Соединенных Штатах.

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#google #искусственный интеллект #обучение искусственного интеллекта
Источник: securitylab.ru
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