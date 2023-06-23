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Веб-браузер DuckDuckGo, обеспечивающий конфиденциальность, теперь доступен для Windows
Пользователи Windows, стремящиеся к большей конфиденциальности при просмотре веб-страниц, могут попробовать новый браузер DuckDuckGo.
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DuckDuckGo наиболее известна в интернете как поисковая система, которая уважает приватность пользователей. Но компания также выпускает расширения для браузеров и полноценные веб-браузеры для таких операционных систем, как Mac, iOS, Android, а теперь и для самой распространенной Windows.

После релиза настольного приложения для пользователей Mac в 2022 году, разработчики выпустили публичную бета-версию браузера DuckDuckGo для операционной системы Windows. Неудивительно, что ключевые функции, которые отличают его от других браузеров, в основном касаются конфиденциальности: есть встроенная защита от трекеров, всплывающие окна согласия на использование файлов cookie и даже видеоплеер, специально разработанный для того, чтобы вы могли смотреть видео на YouTube без рекламы или отслеживания.

Разработчики заявляют, что их браузер не является ответвлением каких-либо других веб-браузеров, таких как Google Chrome или Mozilla Firefox. Но он полагается на «базовый API рендеринга операционной системы», что означает, что браузер задействует тот же движок рендеринга Blink для загрузки интернет-страниц, что и Google Chrome или Microsoft Edge.

Разработчики также утверждают, что новый браузер отличается от Chrome и Edge тем, что он создан с нуля с упором на приватность. Поэтому, хотя он использует Windows Webview2 API, данные отчета о сбое не отсылаются в Microsoft.

Браузер также блокирует загрузку сторонних трекеров, предлагает дополнительную поддержку для автоматического выбора наиболее ориентированных на конфиденциальность параметров из окон согласия на использование файлов cookie с последующим закрытием всплывающих окон, а также кнопку «Fire», позволяющую одним нажатием удалить все последние данные о просмотре сайтов (вы можете пометить определенные страницы как "пожаробезопасные", если там не нужно удалять все ваши данные).

Duck Player — это встроенный видеоплеер, который появляется в качестве опции при посещении YouTube и позволяет воспроизводить видео в окне без отвлекающих факторов, без рекламы на экране или в самих видео.

Просмотр видео также не повлияет на рекомендации YouTube для других видео, которые вы, возможно, захотите посмотреть, поскольку YouTube не может отслеживать историю просмотров Duck Player.

Duck Player, похоже, не работает с видео из YouTube, которые встроены на сторонних веб-сайтах, хотя, если вы щелкнете видео правой кнопкой мыши и решите открыть его на другой вкладке, оно может автоматически открыться в окне Duck Player.

И, конечно же, браузер использует DuckDuckGo в качестве поисковой системы по умолчанию. На самом деле, если и есть способ изменить поисковую систему по умолчанию на что-то другое, то я его еще не нашел.

DuckDuckGo для Windows все еще находится в стадии разработки, поэтому он помечен как бета-версия. Например, при запуске нет поддержки расширений браузера. Разработчики отмечают, что многие функции, для которых люди регулярно используют расширения, уже встроены, включая блокировку рекламы (блокировка трекера эффективно устраняет большую часть рекламы, даже если это не блокировщик рекламы) и управление паролями.

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Браузер позволяет импортировать закладки и пароли из других браузеров или менеджеров паролей, таких как 1Password, Bitwarden и LastPass. Но людям, которые предпочитают использовать эти сторонние инструменты вместо встроенных менеджеров паролей, возможно, придется подождать, пока DuckDuckGo добавит поддержку расширений браузера, прежде чем полностью переключиться на новый браузер.

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#windows #конфиденциальность #duckduckgo #веб-браузер duckduckgo
Источник: spreadprivacy.com
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