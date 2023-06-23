Компания считает, что этот шаг поможет сэкономить около 10 миллиардов долларов к 2025 году.

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Intel объявила о крупномасштабной реструктуризации своего бизнеса в попытке повысить эффективность и достичь поставленной цели - сэкономить до 10 миллиардов долларов к 2025 году. На этой неделе в ходе вебинара для инвесторов, компания объявила о новой модели "внутреннего литейного производства", в рамках которой она выделит свои производственные мощности в отдельный бизнес с отчетной прибылью и убытками (P&L). Это позволит производственным подразделениям компании конкурировать за заказы не только от собственных продуктовых групп Intel, но и сформировать второе по величине литейное производство в мире к 2024 году, но TSMC все равно останется лидером в этом сегменте.

В пресс-релизе о переходе на новые технологии Intel сообщает, что ее собственные бизнес-группы по продуктам будут заключать контракты с литейными заводами Intel точно так же, как компания AMD работает с TSMC. В нем также говорится, что подразделения будут взаимодействовать «на расстоянии вытянутой руки», как и другие компании без фабрик, которые работают с внешними производителями. Переход к тому, чтобы эта новая производственная группа имела свой собственный отдельный отчет о прибылях, является первым для компании, и она заявляет, что это является ключевым элементом не только стратегии IDM 2.0, но и текущей стратегии сокращения расходов, направленной на восстановление рентабельности до 60%. Новый бизнес компании будет включать группы по исследованию технологий, а также Intel Foundry Services, и компания начнет отчитываться о своих доходах или их отсутствии, начиная с 1 квартала 2024 года.

Intel утверждает, что IDM 1.0 долгое время был хорошим решением, но теперь для сохранения конкурентоспособности необходим новый подход.

Intel заявляет, что это поставит ее производственный бизнес в один ряд с конкурентами, где ей придется конкурировать за заказы, что повысит эффективность. Intel говорит, что это нужно было сделать давно, поскольку в настоящее время она использует сторонние литейные производства примерно для 20% своей продукции. В частности, компания обращалась к TSMC для производства своих графических процессоров Arc Alchemist, а также будет сотрудничать с ней при разработке некоторых плиток для Meteor Lake. По мнению Intel, такое давление с целью повышения конкурентоспособности приведет к повсеместной экономии. В качестве одного из примеров, бизнес-подразделениям придется начать платить за ускорение доставки определенных пластин через фабрики, так что это число, безусловно, сократится, что приведет только к экономии от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов.

Intel также заявляет, что время тестирования в настоящее время в два-три раза больше, чем у конкурентов, что говорит о том, что их процесс довольно неэффективен. В будущем ее бизнес-подразделениям придется начать платить «рыночную цену» за все эти испытания, что теоретически будет стимулировать более продуманные проектные решения, прежде чем они доберутся до этой стадии, что приведет к сокращению времени тестирования. Это также может сэкономить компании до 500 миллионов долларов в год. Intel заявляет, что более разумный выбор на более раннем этапе также уменьшит количество версий чипа, которые необходимо протестировать. Это также поможет сэкономить еще один миллиард.

Intel создала эту вымышленную компанию, которая якобы похожа на AMD и TSMC, ставших одной компанией.

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Intel утверждает, что все эти изменения сделают ее литейный бизнес еще более привлекательным для других компаний. Intel уже начала тестировать 5 продуктов на своем 18A-процессе и планирует откалибровать его к 2025 году, чтобы он стал доступен для третьих сторон. Все эти шаги помогут ей сформировать якобы “нейтральное подразделение”, где будут приниматься заказы всех крупных игроков на рынке.