Американская компания AST SpaceMobile успешно провела эксперимент по передаче сигнала связи 4G LTE напрямую с низкоорбитального спутника на обычный серийный смартфон.

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Среди мобильных операторов идет соперничество за предоставление высокоскоростного подключения в каждом уголке земного шара. SpaceX уже развернула тысячи интернет-спутников, и такие компании, как Amazon, планируют тоже вскоре выйти на этот рынок. В прошлом году компания AST SpaceMobile заявила о себе, когда запустила в космос огромную вышку сотовой связи. Теперь эта платформа успешно передает данные на смартфон.

AST SpaceMobile разработала свой интернет-спутник BlueWalker 3 совершенно по другому принципу в отличии от спутников Starlink. Спутники Илона Маска имеют относительно небольшие антенны, поскольку они связываются со спутниковыми антеннами на земле. Даже самые большие сотовые телефоны меньше тарелки Starlink, а значит, у них и антенны меньшего размера. Телефон предназначен для связи с вышками сотовой связи, которые находятся, возможно, в одном или двух километрах от нас, но BlueWalker 3 находится на низкой околоземной орбите в нескольких сотнях километров над нашими головами. Антенна на BlueWalker 3 должна быть достаточно большой, чтобы сигнал доходил до сотовых телефонов, и именно поэтому астрономы выражали недовольство по этому поводу. Общая площадь антенны BlueWalker 3 составляет 64 квадратных метра, что делает ее одним из самых ярких объектов в небе.

Однако эта большая антенна сделала свое дело, даже если и испортила некоторые астрономические наблюдения. В ходе испытаний с использованием диапазонов LTE компании AT&T, AST SpaceMobile смогла передать данные из космоса на обычный, готовый к использованию смартфон со скоростью 10,3 Мбит/с. В наши дни это вряд ли можно назвать высокоскоростным подключением, но это сигнал 4G из космоса. Этого будет достаточно для просмотра веб-страниц, отправки сообщений и потокового видео в приемлемом качестве.

Первые испытания спутниковой 4G-связи провели на Гавайях.

Вы, наверное, заметили, что здесь не обсуждалась скорость загрузки. Это потому, что сейчас это одностороннее соединение. В то время как у спутника BlueWalker 3 есть антенная решетка размером с дом, у телефона в вашем кармане ее нет. Неясно, сможет ли наземный сотовый телефон когда-либо отправлять данные на спутник на высоких скоростях без серьезных доработок.

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AST SpaceMobile считает, что это важный шаг к ее цели — расширению сотовой связи по всему миру. Она не одинока в этом стремлении. SpaceX заключила партнерство с T-Mobile для обеспечения спутниковой связи, но перечисленные выше проблемы говорят о том, насколько сложно будет заставить смартфоны разговаривать со спутником. На данный момент AST обещает обмен сообщениями только в некоторых приложениях, но компания надеется позже добавить голосовую связь и передачу данных.