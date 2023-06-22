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Хакер обнаружил в Tesla секретный «режим Илона Маска», в котором отсутствуют функции безопасности
Его нелегко активировать, и хакер в настоящее время держит детали в секрете.
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Функции автопилота в электромобиле Tesla помогли компании Илона Маска стать известной во всем мире, но попытки улучшить свою систему с помощью «полностью самоуправляемого режима» идут медленно. Регулирующие и надзорные органы заявляют, что Tesla часто игнорирует вопросы безопасности , но, похоже, существует еще менее безопасная версия технологии беспилотного вождения компании. Один хакер обнаружил скрытый "режим Илона Маска", который убирает все барьеры для самостоятельного вождения.

Все современные автомобили Tesla имеют автопилот, который может удерживать автомобиль на полосе движения и перемещаться по автостраде. Однако дополнительные функции довольно запутанны. Есть Enhanced Autopilot, который разблокирует такие функции, как вызов, автопарковка, навигация на автопилоте и автоматическая смена полосы движения. Это добавляет 6000 долларов к стоимости автомобиля, но полное автономное вождение (FSD) стоит колоссальных дополнительных 15000 долларов. Она включает в себя все функции автопилота, а также функцию распознавания светофоров и автоматическую навигацию по городским улицам, которая пока находится в стадии тестирования.

Хакер, известный под онлайн-псевдонимом "Green", обнаружил скрытый режим Илона с помощью запутанного процесса. Он не раскрыл подробностей, за исключением того, что это невозможно сделать с помощью официального программного обеспечения для обслуживания Tesla Toolbox. Возможно, эта функция ограничена специальными тестовыми автомобилями, принадлежащими компании, что вполне логично, поскольку Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) была бы в ярости, если бы она была спрятана в автомобилях клиентов.

Green сообщает, что когда режим Илона включен, все проблемы с автопилотом исчезают. Автомобиль больше не настаивает на том, чтобы водитель касался руля каждые несколько секунд, так что вам даже не придется делать вид, что вы обращаете внимание на дорогу. Проехав более 965 км по дорогам общего пользования в режиме Илона Маска, Green остался очень доволен. Оказалось, что этот режим работает медленнее, чем стандартный FSD, но тормозит не так сильно. Однако он также испытывает трудности при смене полосы движения и обгоне других автомобилей.


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Прошли годы с тех пор, как Tesla впервые продемонстрировала функции, которые впоследствии станут полностью автоматическими, но большинство функций, охватываемых этой огромной доплатой за 15 000 долларов, по-прежнему доступны только в бета-версии. Кажется маловероятным, что этот режим Илона Маска станет частью официальных опций FSD. Регуляторы уже с подозрением относятся к Tesla, которая агрессивно продвигает возможности автономного вождения, а также убирает более дорогие датчики со своих автомобилей. Недавняя утечка также выявила тысячи жалоб на автопилот, в том числе автомобили, которые неожиданно тормозят или ускоряются при столкновении с препятствиями. Компания также находилась под пристальным вниманием со стороны NHTSA, которое вынудило внести изменения в FSD после того, как компания реализовала наиболее агрессивный режим вождения, нарушающий закон.

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#tesla #илон маск #автопилот #full self-driving #enhanced autopilot
Источник: theverge.com
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