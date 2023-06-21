Компания сообщила, что Vision One-Eleven никогда не поступит в продажу, но эксперты уверены, что увидим похожие суперкары в будущем автопарке Mercedes.

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Mercedes-Benz вкладывает большие деньги в современные технологии. Благодаря своим автомобилям, оснащенным ChatGPT, недавней сертификации автономного вождения 3-го уровня и предстоящей сети зарядных устройств для электромобилей, бренд ясно дал понять, что будет участвовать в любом странном автомобильном будущем, которое нас ожидает. В пятницу компания сделала еще один шаг к будущему, Mercedes представила Vision One-Eleven (VOE), эффектный концепт-кар с ультрасовременным электрическим двигателем и киберпанковским дизайном.

Первое, что вы заметите в VOE, — это его одноарочный дизайн, который придает ему гладкий и аэродинамический внешний вид. Благодаря С-образному переднему бамперу, ветровому стеклу, наклоненному под углом 70 градусов, и низкому профилю (автомобиль находится всего в 1170 миллиметрах от земли) VOE выглядит так, будто может проскользнуть куда угодно незамеченным - если бы не его ярко-оранжевая алюминиевая краска. Цветовая гамма автомобиля, узкие габариты и плотно прилегающие двери типа "крыло чайки" - все это намеренное возвращение к "Mercedes C 111" 1960-х и 70-х годов, которых было выпущено всего 16 единиц. Тем не менее, у этого автомобиля гораздо более современный вид, с цифровыми элементами, такими как пиксельные светодиодные фары и задние фонари, а также тонкие синие огни по бокам автомобиля.





Интерьер суперкара столь же уникален. Mercedes утверждает, что это "первый в мире спортивный электромобиль с салоном для отдыха", благодаря функции сидений изменять "гоночный режим" (в вертикальном положении) и «лаунж-режимом» (в откинутом положении). Приборная панель оснащена плоским пиксельным дисплеем. Суперкар также оснащен системой дополненной реальности (AR), которая активируется, после того как пользователь наденет смарт-очки Magic Leap 2. Эта гарнитура предлагает опцию «рентгеновского обзора», которая делает двери, переднюю стойку и другие препятствия практически невидимыми, что позволяет улучшить ситуационную осведомленность — процесс, который, безусловно, включает камеры снаружи концепт-кара, хотя компания не упоминает их ни в одном из своих рекламных материалов.

Бело-оранжевый интерьер Vision One-Eleven с плоской пиксельной приборной панелью.





Но Mercedes-Benz не просто хочет, чтобы вы обратили внимание на визуальный дизайн VOЕ. Суперкар оснащен совершенно новым электрическим двигателем, который, по словам Mercedes, в конечном итоге окажется в некоторых серийных автомобилях. Объединив пару мощных электродвигателей с осевым магнитным потоком и аккумуляторную батарею, содержащую высокопроизводительные цилиндрические элементы с жидкостным охлаждением, известный автопроизводитель создал легкий экспериментальный электромобиль с гораздо большим запасом хода, чем у аналогов. Mercedes надеется интегрировать элементы этой технологии в свой будущий парк, поскольку система двигателя с осевым магнитным потоком меньше и способна обеспечить более высокую плотность крутящего момента, чем более традиционная альтернатива.

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Говоря о своем будущем автопарке, Mercedes дал понять, что Vision One-Eleven никогда не появится в продаже. Вместо этого автомобиль призван служить демонстрацией того, на что способен Mercedes, тем более что новые технологии электромобилей и причудливый внешний вид продолжают захватывать мир. Поскольку автопроизводитель продолжает бросать вызов постоянно меняющемуся авторынку, мы наверняка увидим несколько похожих суперкаров на автомагистралях.