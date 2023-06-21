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Microsoft удалит «устаревшие параметры» из Проводника Windows 11
Некоторые из параметров, которые будут удалены, нравятся многим пользователям, в том числе отображение букв дисков.
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С момента выхода Windows 11 в октябре 2021 года компания Microsoft внесла изменения практически во все функции Windows 11. Некоторые из изменений были хорошо восприняты, например, добавление вкладок в "Проводник", как это было всегда на компьютерах Mac. Однако теперь Microsoft взяла скальпель в руки и удалила из любимого "Проводника" ряд параметров папок, которые она называет “старыми настройками”, которыми люди больше не пользуются в Windows 11.

Компания объявила об изменениях в "Проводнике" в своем блоге, отметив, что их можно найти в последней сборке Insider, которая помечена как 23481. По словам Microsoft, исследования показали, что люди больше не пользуются ими, поэтому компания надеется упростить интерфейс, убрав лишние элементы. Полный список удаляемых опций включает:

Microsoft упоминает в своих примечаниях к выпуску, что вышеуказанные параметры по-прежнему будут доступны через реестр, поэтому если вам очень не хватает одной из них, вы можете добавить ее обратно. Удаление параметра «Отображать буквы дисков» — любопытное решение, заставляющее нас задуматься, будет ли он включен по умолчанию в будущем и зачем вообще его убирать. Что также интересно в работе Microsoft над этим разделом Windows 11, так это то, что весь этот интерфейс является пережитком далекого прошлого, кажется Windows XP или даже более старой версии. Microsoft заявляет, что эти опции «существовали целую вечность». 

Некоторые из этих параметров могут скоро исчезнуть.


Microsoft уточняет, что эти изменения включены в сборку Insider, потому что компания изучает отзывы о них, поэтому нет уверенности в том, что они появятся в Windows 11 в конечном итоге. Тем не менее, учитывая желание компании избавиться от устаревших фрагментов кода Windows, мы не удивимся, если они будут удалены в нашей Windows 11.


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Еще одна крайне необходимая функция, которую Microsoft добавила в Проводник, - это возможность перетаскивать вкладки Проводника из главного окна в собственное окно. Вы также можете сделать обратное и объединить вкладки в одно окно, что также является функцией, которая давно существует на Mac. 

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#microsoft #windows 11 #file explorer #проводник windows
2
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Microsoft удалит «устаревшие параметры» из Проводника Windows 11
kitava
17:45
Лучше бы советское берегли, чем это западное барахло.
ВСУ стараются беречь оставшуюся западную технику
daimos
17:43
Правильно, поэтому ломают её сами, так хоть отправить починить можно, да и отмыв дополнительный, сплошь польза
ВСУ стараются беречь оставшуюся западную технику
XAM
17:36
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