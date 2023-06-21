Этот телескоп является достаточно мощным для обнаружения биомолекул в атмосфере инопланетян.

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Ученые не теряют надежды и надеются получить долгожданное сообщение от инопланетян, но в космическом пространстве до сих пор тишина. По всей видимости, это не лучший способ поиска инопланетной жизни среди звезд. Согласно новому исследованию, космический телескоп Джеймс Уэбб (JWST) оснащен всем необходимым оборудованием для обнаружения жизни на далеких планетах.

Стоит учесть, что "Уэбб" не является узкоспециализированным телескопом для наблюдения за планетами, как космический телескоп Кеплер, но изучение экзопланет также входит в его задачи. Он даже сам обнаружил несколько новых экзопланет. Большинство открытых "Уэббом" и другими телескопами экзопланет сделаны с помощью транзитного метода, известного также как транзитная фотометрия. Для обнаружения экзопланеты телескопу не требуется прямая видимость экзопланеты - достаточно небольшого падения яркости, когда она проходит перед своей звездой. "Кеплер" достаточно успешно использовал этот метод для обнаружения тысячи новых миров.

Любая экзопланета, на которой есть жизнь, будет иметь атмосферу, и это ключевой момент к потенциальным способностям "Уэбба" обнаруживать жизнь. Когда такая планета проходит мимо звезды и блокирует свет, небольшая часть света звезды проходит через ее атмосферу. Поэтому если на экзопланете есть атмосфера, похожая на нашу, то она будет поглощать некоторые световые волны, а другие пропускать. Таким образом, спектр поглощения световых волн может рассказать нам о том, что находится в атмосфере экзопланеты. "Уэбб" подтвердил, что он прекрасно справляется с этой задачей. В конце 2022 года ученые объявили, что "Уэбб" успешно собрал атмосферные данные с WASP-39b, находящейся на расстоянии около 700 световых лет от нас.

Рендеринг системы Trappist-1





Поскольку мы ещё не обнаружили экзопланету с инопланетной жизнью, международной команде пришлось разработать симуляцию такой планеты, чтобы изучить потенциальные возможности "Уэбба". Они придумали пять типов экзопланет для тестирования, некоторые из которых были пригодны для жизни, а некоторые нет. Среди них была планета-океан, вулканическая планета, молодая планета, которая разрывается на части, суперземля и мир, похожий на Землю. Они предполагали, что все они будут иметь атмосферу не более чем в пять раз плотнее земной, что позволит свету проходить сквозь нее и получать спектральные данные.

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На основе этих искусственных миров команда рассчитала спектры поглощения для нескольких органически связанных молекул, включая метан, аммиак и монооксид углерода. Хотя существуют естественные источники всех этих молекул, нахождение их вместе в высоких концентрациях является хорошим показателем того, что там есть что-то живое. Согласно предварительному исследованию, прибор "Уэбба" NIRSpec G395M/H достаточно чувствителен, чтобы обнаружить эти биомолекулы в течение десяти транзитов экзопланеты. Для планеты, похожей на Землю, это может занять много времени с одним транзитом в земной год. Планеты, вращающиеся ближе к более холодным красным карликам, могут проходить один транзит в несколько часов, что делает их более удобными объектами для анализа. Система Trappist-1, в которой есть несколько экзопланет размером с Землю, может стать идеальным местом для проверки этой гипотезы.