Opera полностью изменила дизайн своего веб-браузера, добавив искусственный интеллект в качестве стандартной функции.

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Веб-браузер Opera One теперь доступен для загрузки вместе со встроенным искусственным интеллектом под названием Aria. Известно, что сначала Opera предложила ранний доступ к сборке Opera One разработчикам еще в апреле, на тот момент основной акцент был сосредоточен на модульные и многопоточные функции. Затем Opera заявила, что планирует выпустить собственный ИИ-движок, и теперь мы наконец-то можем им воспользоваться.

Разработчики компании Opera заявили, что веб-браузер One был «переработан с нуля, чтобы открыть новую эру веб-серфинга на основе искусственного интеллекта». Интегрированный искусственный интеллект называется Aria и был разработан в сотрудничестве с OpenAI. Aria использует собственный движок Opera Composer AI и подключается к OpenAI GPT 3.5, но также были добавлены дополнительные возможности, такие как интерактивные веб-результаты и доступ ко всей документации поддержки Opera.





Поскольку Aria является неотъемлемой частью браузера, пользователи могут мгновенно взаимодействовать с ним, нажимая CTRL+/ или CMD+/ в зависимости от вашей операционной системы. Это вызовет командную строку для общения с Aria и предложит возможности, аналогичные ChatGPT. Также есть функция подсказок AI, которая позволит Aria отвечать на необходимый запрос (щелкнутый правой кнопкой мыши или выделенный) с помощью контекстных подсказок, а ChatGPT будет доступен на боковой панели.

При этом Opera отмечает, что дает пользователям возможность изменить настройки веб-браузера, поэтому доступ к услугам искусственного интеллекта, которые предлагает Opera One, можно отключить или включить по желанию. Поэтому для того, чтобы воспользоваться преимуществами Aria, необходимо сначала создать бесплатную учетную запись Opera.

Помимо искусственного интеллекта, Opera One использует так называемые «острова вкладок», чтобы легко организовывать вкладки в свои группы (острова). Это можно сделать автоматически и/или вручную. Кроме того, есть новый модульный дизайн и многопоточный компоновщик, которые позволяют браузеру динамически адаптироваться в зависимости от действий пользователя и обещают более быстрый и плавный пользовательский интерфейс благодаря многопоточности.

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Opera One уже доступна для скачивания для Windows, macOS или Linux. Вы также можете протестировать один или несколько других альтернативных веб-браузеров, о некоторых вы, возможно, никогда раньше не слышали.