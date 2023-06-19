Старый бренд компании по-прежнему будет применяться к ее новейшему процессору, а Meteor Lake получит новейшую терминологию.

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На прошлой неделе Intel объявила, что начнет ребрендинг своих будущих процессоров, начиная с Meteor Lake. Поскольку компания переходит на плиточный дизайн, в дальнейшем было решено удалить букву «i» из названий своих процессоров, поэтому это будут Intel Core или Intel Core Ultra, за которыми следует цифра, например «7», и несколько цифр, указывающих его положение в стеке, как это происходит сейчас. Однако, по слухам, Meteor Lake будет исключительно мобильной платформой благодаря меньшему количеству ядер по сравнению с нынешними чипами. Это оставляет вопрос о том, чем заменить Core i9-13900K в настольных системах.

По словам инсайдеров для этой роли готовится Raptor Lake Refresh, и этот обновленный флагманский чип будет называться Core i9-14900K, потому что он изготовлен на базе 13-го поколения. Скорее всего, он будет выпускаться одновременно с чипами Meteor Lake под новым брендингом компании, что будет довольно необычно для Intel.

Новая информация о планах Intel поступает из китайских СМИ, благодаря видеоролику Bilibili от группы под названием Golden Pig Upgrade. По данным Videocardz, ранее эта группа достоверно сообщала о планах Intel. В видео говорится, что Intel сохранит существующую схему именования для Raptor Lake Refresh, которое будет включать чипы, предназначенные как для настольных компьютеров (серия K), так и для мобильных устройств высокого класса (HX), что приведет к новой маркировке 14-го поколения, несмотря на то, что это всего лишь усовершенствованные процессоры 13-го поколения. Сообщается, что эти новые чипы будут предлагать более высокие тактовые частоты и поддержку более быстрой памяти DDR5, чем существующие чипы, что делает их временным решением до тех пор, пока в следующем году не появится новый полноценный чип для замены настольных компьютеров с Arrow Lake.

Intel будет использовать свой новый бренд Core Ultra только для мобильных чипов.

Тем временем Intel выпустит процессоры Meteor Lake под своим новым брендом, используя «1» в качестве маркера поколения, поскольку они являются первыми процессорами нового поколения на основе плиток. В результате получится что-то вроде Core Ultra 7 1005K, но это только предположение, поскольку Intel еще официально не анонсировала новые чипы. На данный момент появилась информация о некоторых чипах для ноутбуков, а именно о процессоре Core Ultra 5 1003H. Это создаст странную ситуацию, когда на рынке будут представлены две радикально разные архитектуры Intel с совершенно разным брендингом.

Согласно видеоролику, некоторые обновленные чипы Raptor Lake будут использовать новый брендинг, но маркировка Core Ultra топового уровня будет зарезервирована для процессоров Meteor Lake. Есть вероятность, что некоторые чипы Raptor среднего уровня также получат новый брендинг, он же Intel Core без слова "Ultra". Однако это противоречит информации Intel, которая категорически заявила, что новый брендинг относится только к Meteor Lake.

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В любом случае, будет интересно посмотреть, что придумает Intel. Уже давно ходили слухи о том, что Meteor Lake не будет выпускаться для настольных компьютеров, и все слухи на данный момент, похоже, подтверждают это. Intel продолжит использовать Raptor Lake в качестве основной базы для своих высокопроизводительных настольных компонентов до 2024 года. Когда компания объявила об изменении бренда, многие пользователи предполагали, что, поскольку в ее линейке есть Core Ultra 9, возможно, будут и процессоры для настольных ПК. Мы узнаем об этом официально достаточно скоро, так как ожидается, что Intel выпустит Meteor Lake в конце этого года.