Система будет конкурировать с Powerwall от Tesla, чтобы обеспечить «энергетическую независимость» частным домам по всему миру.

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Большинство из нас знают компанию Anker благодаря аксессуарам для смартфонов, но этот бренд занимается не только USB-кабелями и внешними аккумуляторами (PowerBank). Во вторник на своей ежегодной конференции Re[Charge] в Нью-Йорке компания Anker представила новый продукт под названием Solix, который собирает и накапливает солнечную энергию для частных домов.

Solix объединяет несколько устройств для домашнего энергоснабжения, каждое из которых призвано помочь потребителям достичь "энергетической независимости". Новый Solarbank E1600 работает с системой Solix Balcony Solution от Anker (система солнечных панелей с функцией plug-and-play, выпущенная в Европе в этом году) и другими фотоэлектрическими балконными модулями для хранения до 1,6 кВт*ч энергии в любую погоду. Также предлагается похожий комплект портативной электростанции F1200, который работает с Solix Balcony Solution с возможностью настройки использования в пиковые/непиковые часы и мониторинга потребления энергии.

Однако наиболее примечательным является новое универсальное решение Anker "All-in-One" Energy Storage Solution - навесная аккумуляторная система, которая может хранить до 180 кВт*ч энергии — этого достаточно для питания среднего частного дома в течение пяти дней.

Три универсальные аккумуляторные батареи Anker серого цвета разного размера.

Система Solix "All-in-One" является модульной, поэтому домовладельцы могут выбирать, сколько энергии они хотят хранить. Если самая маленькая настенная батарея вмещает всего 5 кВт*ч - этого достаточно, чтобы дважды запустить посудомоечную машину, то модель размером с Rivian Max Pack вмещает 180 кВт*ч. Батареи предназначены для установки на наружной стене, чтобы обеспечить легкое переключение на автономное питание. Хотя Anker не уточнила долговечность системы «All-in-One», ее вышеупомянутый Solarbank E1600 будет обладать водонепроницаемостью и пыленепроницаемостью IP65.

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Система "All-in-One" от Anker будет напрямую конкурировать с Tesla Powerwall, встроенной резервной батареей, предназначенной для обеспечения работы частного дома во время отключения электроэнергии. Powerwall опционально работает с солнечными панелями Tesla, что делает ее популярной для тех, кто раскошелился на батарею Илона Маска. Хотя система была впервые представлена в 2015 году, последняя модель Powerwall+ предлагает максимальную мощность всего 13,5 кВт*ч по цене от 11 500 до 15 000 долларов, в зависимости от местоположения и установки. Anker еще не сообщила, сколько будет стоить каждый модуль All-in-One, что затрудняет сравнение этих двух систем до того, как Anker назовет их цену позднее в этом году.