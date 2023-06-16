Понимание неврологических и физиологических последствий от психологической травмы может стать судьбоносным для целого ряда областей - не только для тех, в которых задействованы мухи.

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Мухи не просто воспринимают смерть — она травмирует их. Новое исследование показывает, что когда плодовые мушки видят трупы своих павших собратьев, они стареют быстрее, что дает ученым ценную информацию о том, как животные реагируют на внутривидовую смерть.

Доктор Кристи Гендрон, нейробиолог из США, много лет изучала влияние внутривидовой смерти на физиологию животных. Предыдущее эксперименты показали, что размещение живых плодовых мух (Drosophila melanogaster) с умершими особями снижает устойчивость мух к голоданию, сокращает их жировые запасы и ускоряет старение — в частности, влияет на зрение и серотониновые рецепторы мушек. Но механизмы, вызвавшие эти изменения, были до сих пор неизвестны, что подтолкнуло доктора Гендрона и ее коллег к дальнейшему изучению этого явления.

Нервные процессы, лежащие в основе этих симптомов физиологической травмы, больше не являются загадкой. Команда получила трупы плодовых мух путем голодания, а затем в течение двух дней подвергала живых мух воздействию недавно умерших собратьев. Флуоресцентный зеленый краситель позволил исследователям наблюдать за мозговой активностью живых мух. Когда команда препарировала мух, которые видели трупы, они обнаружили концентрированную активность в эллипсовидном теле (ЭТ) — части мозга, отвечающей за обработку чувств, возбуждение, ориентацию в пространстве и сон.

Обыкновенная плодовая мушка (Drosophila melanogaster)

Доктор Гендрон и ее коллеги решили проверить все в обратном порядке. Они деактивировали ключевые нейроны в ЭТ живых мух, а затем подвергли этих мух воздействию трупов дрозофилы. Эти мухи не испытывали тех же физиологических процессов, что и мухи с активированным ЭТ, что позволяет предположить, что механизмы старения, наблюдавшиеся ранее, являются прямым продуктом ЭТ.

Возможно некоторым людям не понравятся эксперименты доктора Гендрона, но это исследование предоставляет гораздо больше информации, чем просто внутреннюю жизнь плодовой мушки. Понимание физиологических изменений после психологической травмы может изменить правила игры в нескольких областях, включая сельское хозяйство, охрану природы, защиту животных и психологию человека. Возможно, физиология плодовых мушек и людей не идентична, но исследования, связанные с первыми, могут проложить путь к революционным открытиям в отношении вторых.

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Авторы исследования считают, что подобные эксперименты помогут нам понять, как наша физиология меняется под воздействием смерти и какие биологические процессы этому способствуют. Это может быть полезно для лечения тех, кто часто сталкивается со смертью в стрессовых условиях, например, солдат на передовой или спасателей.