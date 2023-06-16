iPhone 15, вероятно, не получит такие функции, но мы сможем увидеть что-то подобное в 2024 году.

реклама

После того, как Apple представила свою гарнитуру смешанной реальности Vision Pro, компания собирается внедрить похожие функции в будущие айфоны и айпады. Гарнитура поступит в продажу в следующем году и для съемки 3D-фотографий и видео придется постоянно держать ее на голове, что значительно ограничит рынок для этой новой технологии. Однако, если теоретически можно будет создавать 3D-контент на улице, а затем наслаждаться им на гарнитуре, это может стать приятным бонусом. 3D-фотографии никогда не имели большого спроса в потребительском пространстве, поэтому это будет большой сдвиг в отрасли. Поэтому у Apple есть шанс задать новый тренд среди владельцев смартфонов и очков смешанной реальности.

Конечно, все это лишь предположения, но они имеют смысл, учитывая репутацию Apple и ее желание продвинуть свою новую платформу. Тем не менее, Apple придется переделать массив камер в iPhone, и неясно, достаточно ли велик телефон, чтобы поддерживать такую систему. Разработчик приложения для 3D-сканирования для iOS и Android под названием Polycam сообщил TechRadar, что для такой системы потребуются две камеры, расположенные на расстоянии примерно как наши глаза, что будет выглядеть довольно странно на телефоне. Однако на iPad это вполне осуществимо.





Последние модели iPhone и iPad используют встроенный "лидарный" сканер для измерения расстояния между объектами с помощью невидимого лазера. Его можно использовать для воссоздания 3D-объектов в целях дополненной реальности, но почти никто не использует его таким образом. Вместо этого он в основном используется при съемке при слабом освещении и улучшения фокусировки. Для работы с полноценными 3D-объектами и видео потребуется серьезная модернизация, если предположить, что людям вообще нравится 3D-контент на Vision Pro, в чем нет уверенности. Возможно, когда Apple выпустит свою гарнитуру в начале 2024 года, это даст компании время оценить отзывы и, возможно, добавить функции захвата 3D-медиа в iPhone того же года. Инсайдеры предполагают, что Apple уже работает над чем-то подобным.

Такой ход Apple также имеет смысл, потому что использование гарнитуры в качестве системы камер не является идеальным решением. Это будет выглядеть немного жутковато, когда пользователь гарнитуры "зависает" вокруг других людей и делает фотографии, а также видео. Тем не менее, в настоящее время это план Apple для Vision Pro, как показано в рекламном видео выше. TechRadar отметил, что некоторые из бывших разработчиков Vision Pro не оценили демонстрацию Apple, поскольку она не передает веселую атмосферу общения, а скорее отстраненного владельца гарнитуры.

рекомендации -35% на 55" ТV Philips 4K Ultra HD = дешевле 30 тр iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой -30% на стиралку Бош 4 серии В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Если подытожить, то в планах Apple есть определенный риск. 3D в целом никогда не был популярен для потребительских устройств, будь то 3D-телевизоры, ноутбуки или даже 3D-фильмы, если не считать «Аватара». Тем не менее, эта функция может стать популярной в смартфонах и встряхнуть застойный рынок. В связи с этим ходят слухи, что Apple добавит перископную линзу в iPhone 15 Pro, так что компания определенно заинтересована в расширении системы камер.