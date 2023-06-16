Первоначально предполагалось, что она появится в июле, но Nvidia, похоже, стремится побыстрее предоставить ее геймерам.

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В этом году план Nvidia по выпуску новых видеокарт 4000-й серии совсем не похож на предыдущие циклы. Сначала компания анонсировала, а затем «отменила» видеокарту RTX 4080 12 ГБ, якобы из-за какой-то ошибки с названием графического процессора. Теперь она объявила и изменила дату выхода своей самой ожидаемой видеокарты — RTX 4060. Эта видеокарта должна была появиться на прилавках магазинов «в июле», и по какой-то неизвестной причине компания переносит запуск на 29 июня. Компания сообщила об этом в Твиттере, но причина изменения даты остается загадкой.

Стоимость RTX 4060 составляет всего 299 долларов, так что это будет самая доступная видеокарта серии RTX 4000. А видеокарты семейства x60 всегда были самыми продаваемыми из всей линейки. Поэтому, возможно, Nvidia просто хочет, чтобы она попала в руки геймеров как можно быстрее. Кроме того, Radeon RX 7600 за 299 долларов была выпущена совсем недавно и подверглась критике в обзорах за ее среднюю производительность, практически не предлагая прироста по сравнению с предыдущим поколением. Возможно, Nvidia думает, что сможет извлечь выгоду из ошибки AMD с ее видеокартой среднего уровня, поскольку он может продемонстрировать значительные улучшения по сравнению со своим предшественником с помощью новой технологии DLSS 3.

Тем не менее, успешные продажи RTX 3060 от Nvidia не гарантируют успех в этот раз, так как геймеры настроены очень пессимистично к этой конкретной видеокарте. Последние игры показывают, что видеокарты с объемом видеопамяти 8 ГБ плохо справляются даже с разрешением 1080p. Согласно последним обзорам, некоторые AAA-игры могут потреблять всю эту видеопамять даже в разрешении 1080p. Добавление трассировки лучей только усугубляет ситуацию. В общем это заставляет задуматься о том, а стоит ли покупать видеокарту за 300 долларов, которая, возможно, скоро станет неактуальной, если конечно вы не против немного снизить настройки. К тому же, геймеры верят, что трассировка лучей будет становиться все более распространенной, поэтому данная видеокарта является временным решением, которая может хорошо работать сегодня, но за год или даже меньший срок превратиться в тыкву.

Nvidia до сих пор не изменила дату выхода на своем веб-сайте.

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По мнению экспертов, выгодной покупкой будет 16-гигабайтная RTX 4060 Ti, которая стоит 500 долларов и также ожидается в июле. Но для многих геймеров это слишком большая цена для видеокарты среднего уровня, поэтому она уже считается мертворожденной еще до ее появления. Посмотрим, получит ли RTX 4060 положительные отзывы. Если да, то это будет немного неожиданно. Геймеры уже называют ее "RTX 4050" из-за ее 128-битной шины памяти, хотя 8-гигабайтная RTX 3060 также имела 128-битную шину, но позже компания выпустила 12-гигабайтную RTX 3060 со 192-битной шиной памяти. Посмотрим как новая видеокарта покажет себя по сравнению с 3060, поскольку сейчас они стоят примерно одинаково, несмотря на то, что в октябре 2022 года ее стоимость составляла $399.