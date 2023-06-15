Очевидно, что операционные системы игнорируют настройки, установленные в редакторе групповой политики.

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Windows 11 известна тем, что навязывает пользователям определенные программы и действия, например, возвращает удаленный ярлык браузера Edge обратно на рабочий стол после обновления системы. Конечно, некоторые обновления, которые Microsoft выпускает, приветствуются, например, для безопасности. Но в данном случае компания зашла слишком далеко и принудительно обновляет драйверы для видеокарт Nvidia и AMD, даже если эта функция отключена с помощью редактора групповой политики.

В интернете появились сообщения о том, как выглядит ошибка в Центре обновления Windows, показывающая, что Windows игнорирует настройки, чтобы не включать обновления драйверов в обычный процесс обновления Windows. Пользователь в Твиттере под ником @ghost_motely опубликовал скриншоты, на которых показан редактор групповой политики компьютера Windows 11 с отключенными обновлениями драйверов и недавно установленным новым драйвером Nvidia, который установлен игнорируя этот параметр. Один из пользователей проверил историю обновлений на одном из своих компьютеров и обнаружил аналогичную ситуацию: Центр обновления Windows установил новый драйвер Radeon, несмотря на то, что настройка была отключена.

Такие сообщения видят некоторые владельцы Windows 11.

Другой пользователь Твиттера, столкнувшийся с подобной проблемой, был встречен всплывающим уведомлением на рабочем столе Windows, предупреждающим об этом. В сообщении говорилось: «Центр обновления Windows, возможно, автоматически заменил ваш графический драйвер AMD», предупреждая, что установленное программное обеспечение Radeon теперь несовместимо. Странно, но ссылка, по которой можно узнать больше об этой ситуации, сейчас находится "на техническом обслуживании". Затем этот пользователь сказал, что в итоге он отформатировал диск и вернулся к Windows 10, потому что "что-то" запрещало ему просто переустановить графический драйвер.

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Пока неясно, когда эта проблема будет исправлена, потому что Microsoft хранит молчание. Известно, что в большинстве случаев вы просто можете переустановить последний драйвер графики и продолжить работу с операционной системой, но сложившаяся ситуация все равно раздражает. Кроме того, хотя описанные выше инциденты произошли в Windows 11, пользователи сообщают, что это относится и к компьютерам с Windows 10. AMD уже опубликовала на своей странице технической поддержки решение для сценария замены драйвера, а владельцам Nvidia, похоже, придется просто переустановить драйвер.