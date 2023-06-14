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Астрономы обнаружили планету, похожую на Татуин из “Звездных войн”
Экзопланета BEBOP-1c вращается вокруг двух звезд, как и знаменитая планета Татуин.
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Мы живем в эпоху открытий - экзопланеты обнаруживаются почти ежедневно, и каждая из них дает новые подсказки о том, что происходит во Вселенной и за пределами нашей солнечной системы. Астрономы из Бирмингемского университета сообщили об открытии еще одного далекого мира, который они описывают как Татуин. Хотя она и не является точной копией знаменитой планеты из “Звездных войн”, у нее есть два солнца-близнеца, как у Татуина.

Эта экзопланета вращается вокруг двух звезд, расположенных на расстоянии около 1 320 световых лет от нас и известных как TOI-1338 или BEBOP-1. Соседняя планета под названием TOI-1338b была обнаружена на орбите этих звезд в 2020 году с помощью спутника для исследования транзитных экзопланет (TESS), но в то время новая экзопланета была скрыта. Команде из Бирмингемского университета пришлось использовать альтернативный метод радиальных скоростей, чтобы найти этот новый мир, который был включен в список как BEBOP-1c.

Наблюдение за транзитными движениями - лучший способ обнаружения экзопланет на сегодняшний день: космический телескоп "Кеплер" с помощью этого метода обнаружил более 2 600 экзопланет. Однако это работает только для планет, орбиты которых мы видим с Земли под прямым углом. А вот обнаружение экзопланет с помощью радиальных скоростей является более старым методом, который помог обнаружить самые первые экзопланеты несколько десятилетий назад. Такого рода наблюдения можно проводить с помощью множества различных инструментов, как наземных, так и космических, но для транзитных наблюдений обычно требуются более мощные космические средства.

Хотя астрономы и не могут видеть экзопланеты вокруг TOI-1338b, их масса вызывает небольшие возмущения в движении звезды. Команда использовала Very Large Telescope и телескоп HARPS, расположенные в Чили, чтобы отслеживать эти «колебания». Это позволило обнаружить BEBOP-1c на орбите звезд с периодом оборота в 215 земных дней.

Иллюстрация в честь открытия экзопланеты BEBOP-1c с помощью метода радиальных скоростей.

Сравнение с Татуином, упомянутое авторами исследования, наверное, напоминает вам о песчаных дюнах пустынного мира, но BEBOP-1c - это газовый гигант, масса которого превышает массу Земли по крайней мере в 65 раз. На самом деле они ссылаются на ее орбиту, экзопланета обращается вокруг двух звезд - явление, известное как циркумбинарное. В культовой сцене с Люком Скайуокером, наблюдающим за заходом двух звезд, показывает, что Татуин тоже является циркумбинарным. Если отбросить научную фантастику, то в реальности циркумбинарные планеты встречаются очень редко.

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Радиальная скорость позволяет определить массу BEBOP-1c, но не ее размер. У ее компаньона, TOI-1338b, все наоборот. Метод транзита дает нам размер, но не массу. Команда надеется продолжить исследования BEBOP-1c с помощью транзитных данных и определить ее свойства и состав. Это поможет раскрыть, как формируются циркумбинарные планеты, что может привести к большему количеству открытий скрытых миров вокруг двойных звезд.

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#космос #вселенная #экзопланета #татуин #циркумбинарная система
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