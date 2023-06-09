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Seagate начнет поставки дисков HAMR емкостью 32 ТБ, а в 2024 году ожидается накопитель на 50 ТБ
Компания прекратит производство дисков PMR емкостью 24 ТБ.
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Компания Seagate обновила свою дорожную карту жестких дисков, намекнув на многообещающее будущее, поскольку она переходит на магнитную запись с тепловым усилением (HAMR) для своих дисков самой большой емкости. Компания раскрыла свои планы в последнем отчете о доходах, заявив, что она начнет производство дисков HAMR с 32 ТБ и уже имеет версию на 50 ТБ, работающую в ее лабораториях. К сожалению, в нем не указаны сроки, когда мы сможем увидеть первый накопитель HAMR, доставленный потребителям. Компания уже говорила о поставке квалификационных образцов HAMR объемом 30 ТБ некоторым из своих облачных клиентов, так что первая большая сделка не за горами.

Дорожная карта Seagate была обновлена Джанлукой Романо, который является финансовым директором компании. Отчет о доходах был предоставлен ресурсом Seeking Alpha. Романо сказал, что подразделение HAMR растет быстрее, чем ожидалось, но в течение нескольких кварталов оно не будет влиять на финансовые показатели, поскольку объем отгрузок не будет достаточным, чтобы существенно повлиять на итоговый результат. Он сказал, что первый накопитель HAMR компании будет иметь емкость 32 ТБ с 10 пластинами и 20 головками чтения/записи, то есть 3,2 ТБ на диск. За ним последует версия на 36 ТБ и, в конечном итоге, версия на 40 ТБ, все с тем же дизайном с 10 пластинами. Романо также сказал, что в настоящее время в лабораториях находится версия на 50 ТБ. Но, учитывая сроки, это, похоже, произойдет как минимум через год, а то и больше.


Возвращаясь к своим нынешним накопителям, использующим перпендикулярную магнитную запись (PMR), Романо сказал, что технология достигнет максимальной емкости 24 ТБ, которая появится в ближайшее время. После этого будут использоваться диски с черепичной магнитной записью (SMR) емкостью 28 ТБ, а затем HAMR емкостью 30 ТБ и больше. Романо даже упомянул, каким клиентам потребуются те или иные накопители. Он заявил, что только поставщикам облачных хранилищ потребуется 40 ТБ, а OEM-производителям предприятий — 30 ТБ. Для хранения видео и изображений потребуется около 20 ТБ; остальные будут использовать меньшие мощности.

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Что особенно примечательно в комментариях Романо, так это то, что он отмечает, насколько прибыльным будет HAMR, потому что увеличение емкости будет происходить строго за счет плотности размещения, а не за счет добавления дополнительных дисков, как в случае с дисками PMR. Поскольку он может использовать одну и ту же конструкцию с 10 пластинами для 32, 36 и 40 ТБ, это позволит сэкономить на стоимости материалов, что даст возможность передать часть этой экономии покупателям. Однако эти диски по-прежнему будут довольно дорогими, поэтому, вероятно, пройдут годы, прежде чем появятся доступные версии для потребителей.

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