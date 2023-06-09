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SK Hynix приступает к массовому производству скоростной 238-слойной памяти NAND
Сначала она появится в мобильных телефонах, а затем в персональных компьютерах.
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Производитель памяти SK Hynix представил флэш-память NAND нового поколения с 238 слоями и трехуровневыми ячейками (TLC). Она значительно превосходит предыдущую разработку компании, в которой было 176 слоев. Все эти дополнительные слои обещают улучшенную производительность по всем направлениям, и компания заявляет, что она обеспечит реальную конкуренцию в ценообразовании. SK Hynix утверждает, что уже начала тестирование на совместимость с одним из производителей смартфонов, так что, возможно, мы скоро увидим ее на рынке.

Появление NAND с таким количеством слоев, по-видимому, делает SK Hynix новым королем в гонке вооружений по слоям флэш-памяти, поскольку ее конкурент Micron начал поставлять 232-слойную NAND в декабре 2022 года. SK Hynix заявляет, что ее 238-слойная NAND примерно на 34% дешевле в производстве, чем ее предыдущая 176-слойная конструкция и называет это "эффективностью производства". Это, как мы надеемся, приведет к повышению маржи для компании и, возможно, даже к снижению стоимости для потребителей, когда она достигнет мирового уровня. Однако, учитывая, насколько слаба индустрия NAND, может быть трудно сказать, поскольку цены на NAND в последнее время резко упали. Например, конкурент SK Hynix, Samsung, сообщил о падении прибыли на 96% в первом квартале 2023 года, так что в последнее время это была убыточная часть рынка.

4D-дизайн компании является маркетинговым термином, обозначающий размещение логики на флэш-памяти 

Компания заявляет, что ее новая NAND будет обеспечивать скорость передачи данных, достигающую 2,4 Гбит/с, что на 50% быстрее, чем у 176-слойной версии, и такая же скорость, как у 232-слойной NAND от Micron. Это приведет к увеличению скорости чтения и записи до 20%, что является приличным приростом. По данным HotHardware, компания объявила о начале разработки этой памяти 10 месяцев назад, и теперь она, наконец, вышла на стадию массового производства. После проверки она должна начать интегрироваться в потребительские устройства, в первую очередь в твердотельные накопители PCIe 5.0. Индустрия ждала появления большего количества NAND с такими скоростями, особенно для твердотельных накопителей Gen 5, поскольку некоторые компании, стремящиеся первыми выйти на рынок, были вынуждены использовать более медленную память только для того, чтобы выпустить продукт на полки магазинов.

SK Hynix называет свои недавние многослойные продукты NAND - «4D», поскольку в них используются периферийные схемы под массивом ячеек, метко названные технологией peri under cell (PUC). В этой конфигурации слои считаются «трехмерными», а периферийная проводка считается другим измерением, хотя на самом деле это не так.

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Интересным моментом в сообщении SK Hynix является то, что ее 232-слойная NAND в настоящее время тестируется компанией по производству смартфонов и сначала будет использоваться на этой платформе. Как только это произойдет, компания расширит свое предложение на клиентские твердотельные накопители. Однако, когда компания объявила о разработке этой технологии почти год назад, она заявила: «Продукты с 238 слоями будут сначала адаптированы для клиентских SSD, которые используются в домашних ПК, а затем для смартфонов и SSD большой емкости для серверов». Похоже, что ее целевой рынок изменился где-то на пол пути, возможно, из-за вялого спроса на клиентские SSD.

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#nand #sk hynix #флэш-память nand
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